PANORAMA POLÍTICO

1.- ASEGURÓ EL INE QUE REBASÓ LÓPEZ OBRADOR 30 MILLONES DE SUFRAGIOS.

2.-CORROBORA CLOUTHIER LO DICHO POR AMLO QUE LA REFORMA EDUCATIVA VA PARA ATRÁS.

3.-SEGÚN EL INE PODRÍAN PERDER SU REGISTRO EL PRD, PVEM, MC, PANAL Y PES.

Después de haber ganado la presidencia de la República con 30 millones 113 mil 483 electores, obtuvo el 53.19% de votos, López Obrador propone reubicar las secretarías para promover el desarrollo en todo el territorio nacional, a fin de estar en mejores condiciones de enfrentar el reto de la vulnerabilidad de la Ciudad de México ante sismos y problemas de abasto de agua y otros servicios. Tendrían su sede en la Ciudad de México, por asuntos de seguridad nacional, las secretarías de Defensa, Marina, Gobernación, Relaciones Exteriores y Hacienda. Turismo a Chetumal, Medio Ambiente, a Mérida, Pemex, a Ciudad del Carmen, Energía, a Villahermosa. CFE, a Tuxtla Gutiérrez, la Comisión Nacional del Agua, al puerto de Veracruz; Desarrollo Social, a la capital de Oaxaca; SEP, a la ciudad de Puebla, y la Secretaría de Cultura a Tlaxcala. Banobras a Cuernavaca, Infonavit, a Toluca, Secretaría de Salud, a Acapulco, IMSS a Morelia, Ganadería a Guadalajara, ISSSTE, a la ciudad de Colima. Conade a Aguascalientes, Función Pública a Querétaro, del Trabajo, a León, Sedatu, a Pachuca, Diconsa, a Zacatecas, Comunicaciones y Transportes, a San Luis Potosí, Economía, a Monterrey, Nafin, a Torreón. Comisión Forestal a Durango, Fonatur a Bahía de Banderas, la Comisión Nacional de Acuacultura y el Instituto Nacional de la Pesca, a Mazatlán, la Secretaría de Agricultura, a Ciudad Obregón, Conacyt a La Paz, INM a Tijuana. Secretaría de Minería, a Chihuahua, y Aduanas a Nuevo Laredo.

Llama mucho la atención y genera confianza la excoordinadora de la campaña de AMLO, Tatiana Clouthier, cuando se dirige especialmente a los maestros, y dice que no hay vuelta de hoja, que la Reforma Educativa va para atrás, porque más que recuperar la rectoría de la educación, se mezcló una transformación laboral con la calidad educativa, lo cual ha generado la inconformidad social. Se creyó que para recuperar la rectoría de la educación había que pisotear los derechos adquiridos, los derechos adquiridos no se pisotean jamás, y eso no quiere decir que no puedas recuperar la rectoría de la educación. Así que los maestros pueden respirar tranquilos, la permanencia laboral ya no será ningún motivo de estrés. En conformidad con esta postura, el próximo secretario de Educación, Esteban Moctezuma, también señala que los derechos de los maestros están protegidos. Cuanta diferencia de la actitud de Emilio Chuayffet y de Nuño Mayer. Por lo pronto Aurelio nuño ya está empezando a pagar el agravio que hizo a los maestros.

Edmundo Jacobo, secretario ejecutivo del INE, dio los resultados finales de los cómputos distritales para la elección presidencial. De acuerdo con dichos datos, el PRD, PVEM, Movimiento Ciudadano (MC), Nueva Alianza (Panal) y Encuentro Social (PES) perderían su registro a nivel nacional al no alcanzar el 3 por ciento de la votación total. Los cómputos distritales concluyeron a las 7:30 horas de este viernes y arrojaron que el PRD obtuvo el 2.83 por ciento de los votos; el PVEM, el 1.85 por ciento; MC, 1.78 por ciento; Panal, 0.99 por ciento; y el PES, 2.70 por ciento de los votos totales para la elección presidencial. La decisión final sobre la pérdida de registro de una o varias formaciones políticas se tomará en la sesión del Consejo General programada para el 23 de agosto.

