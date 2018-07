PANORAMA POLÍTICO

POR MASTER JUAN M. AMARO GLEZ.

1.-PARA CÓRDOVA EL CASO DE PUEBLA PUEDE DEJAR MANCHADO TODO EL PROCESO ELECTORAL.

2.- NUEVA ALIANZA Y ENCUENTRO SOCIAL PERDERÁN SU REGISTRO.

3.-QUE AMÉRICO VILLARREAL Y GUADALUPE COVARRUBIAS SI GANARON LA ELECCIÓN.

4.- QUIEREN LA RENUNCIA DE RICARDO ANAYA Y DAMIÁN ZEPEDA.

5.- HACIENDA CONCENTRARÍA LAS COMPRAS DE GOBIERNO CON AMLO.

Para Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. La elecciones de Puebla, en la que prevalecen acusaciones de alteración de boletas falsas, podría manchar a toda la elección del domingo 1 de julio. El caso de Puebla es importante circunscribirlo, es una disputa por el poder local, toda la disputa está centrada en el ámbito local. No es una responsabilidad del INE, por supuesto que aunque no seamos responsables, éste caso puede manchar por entero el proceso nacional, la fiesta cívica que tuvimos el domingo pasado, puntualizó Córdova en el programa La Silla Roja conducido por Leonardo Kourchenko. Detalló que se registraron balaceras en varias casillas del estado, sobre todo en la capital. Añadió que si hay delitos tienen que sancionarse de manera ejemplar para que no se ponga en riesgo todo el proceso electoral. Pero en mi opinión creo que además el Tribunal electoral debe tomar en cuenta esta situación y si es necesario anular la elección y convocar a otra elección.

Resulta que En las elecciones federales, Nueva Alianza y Encuentro Social no alcanzaron el 3 por ciento de la votación, lo que provoca que sean las dos fuerzas políticas que no cumplieron con el requisito mínimo para conservar su registro como partido político a nivel nacional, por lo que el Instituto Nacional Electoral revisará el tema y designará un interventor para sus cuentas y activos.

Importante es que el vocal de la Junta Local del INE, Eduardo Manuel Trujillo Trujillo, dijo que el Instituto Nacional Electoral declaró senadores electos por el principio de mayoría a los candidatos de la alianza Morena-PT-PES, Américo Villarreal Anaya y María Guadalupe Covarrubias. Además informó que también resultó electo senador por el principio de primera minoría el abanderado de la alianza PAN-PRD-MC, Ismael García Cabeza de Vaca. La alianza Morena-PT-PES concluyó con 610 mil 306 votos, mientras que la alianza PAN-PRD-MC acabó con 605 mil 418 sufragios.

Militantes del PAN, afines al ex presidente Felipe Calderón, consideraron que tanto Ricardo Anaya como el actual dirigente del PAN, Damián Zepeda carecen de legitimidad para seguir conduciendo los destinos del blanquiazul, por lo que se exigió la renuncia de todos los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional.

En el sexenio Andrés Manuel López Obrador todas las compras del Gobierno serán centralizadas en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), bajo un mecanismo de compras consolidadas que dependerá de la suficiencia presupuestaria, anunció Carlos Urzúa, próximo titular de Hacienda. El nuevo esquema le permitirá al Gobierno federal ahorros de entre 225 y casi 500 mil millones de pesos, recursos con los que eventualmente se podría financiar el principal programa del Gobierno de López Obrador Jóvenes Construyendo el Futuro, estimó Urzúa. Además, se sustituiría Compranet, adelantó.

