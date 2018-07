PANORAMA POLÍTICO

POR MASTER JUAN M. AMARO GLEZ.

1.- DIJO AMLO QUE EN 3 AÑOS NO HABRÁ NI GASOLINAZOS, NI AUMENTO A LUZ.

2.-EL INE INICIÓ PROCESO PARA LIQUIDAR AL PES Y PANAL.

3.-QUE MORENA SOLICITARÁ NULIDAD DE ELECCIÓN EN PUEBLA.

4.- QUE DESAPARECERÁ DELEGACIONES EL NUEVO GOBIERNO DE AMLO.

5.- SANTIAGO CREEL, DESCARTÓ QUE ANAYA REGRESE A DIRIGENCIA DEL PAN.

Importante es que Andrés Manuel López Obrador dijo que en tres años no van a haber gasolinazos. Vamos a buscar que la gasolina no aumente de precio en términos reales. Esto es que se mantenga, en términos reales, con los mismos precios; hay que mantener los precios con respecto a la inflación, aseveró. Añadió que los precios del gas, del diésel y de la energía eléctrica tampoco se elevarán en ese periodo y en la segunda mitad del mandato, ya infraestructura energética, se buscará disminuir su precio. Después de los tres años que ya tengamos producción de gasolinas en México, tras la rehabilitación de 6 refinerías, bajarán los precios, aclaró. Agregó que su equipo de trabajo ya trabaja en la definición de un plan energético para rescatar la producción de petróleo crudo y gas; además de explotar la energía limpia y renovable.

Resulta que el INE inició el procedimiento de liquidación de los partidos Nueva Alianza y Encuentro Social, los cuales no alcanzaron el 3% en al menos alguna de las elecciones federales –Presidencia, senadores y diputados- del pasado primero de julio. Esta mañana se realizó la insaculación de la lista de liquidadores que participarán en este proceso. El presidente de la Comisión, Ciro Murayama explicó que de no revertirse esta condición de no haber alcanzado el 3% que obliga la legislación electoral para preservar el registro, durante los recursos interpuestos ante el Tribunal Electoral del poder Judicial de la Federación, los partidos desaparecerían a partir de septiembre.

Interesante que Yeidckol Polevnsky, anunció que su partido solicitará la nulidad de las elecciones para gobernador en Puebla, ante el cúmulo de irregularidades que se presentaron durante la jornada comicial y que serán documentadas. No nos dejaron de otra. Después de reunirse con Andrés Manuel López Obrador en sus oficinas de campaña, Polevnsky expresó todo el respaldo de Morena para Barbosa, todos los candidatos de Juntos haremos historia y de los triunfos obtenidos por la coalición.

López Obrador propuso eliminar todas las delegaciones de dependencias federales en los estados y sustituirlas por 32 coordinaciones generales de Gobierno. Los coordinadores tendrán a su cargo gestionar la política pública de desarrollo social de todos los ramos. Actualmente, casi todas las dependencias de la administración pública federal tienen representaciones en las entidades federativas. El plan de López Obrador consiste en remplazar todas esas oficinas en cada entidad por una sola coordinación estatal con vínculo directo con Gobierno federal.

Resulta que Santiago Creel, el que fuera coordinador de la campaña de Ricardo Anaya, descartó que el excandidato regrese a la dirigencia del Partido Acción Nacional. Creel aseveró que Anaya le dijo a su equipo que no buscaría regresar al liderazgo del partido mucho antes de conocerse los resultados de la jornada electoral del pasado 1 de julio.

Piden cuentas a Gustavo Torres, ex edil de Tampico; no prueba gasto de 90 mdp. A tres meses que concluya la presente administración de Tampico no se ha aclarado la razón por la que aparecen 90mdp dentro de la deuda de pago a proveedores amparada con facturas falsas que dejó. Espera que la Comisión de Hacienda, integrada por los síndicos Esteban Fuentes y Yobani Hernández, rinda un informe de estas facturas no sustentadas.

Me gusta: Me gusta Cargando...