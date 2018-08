PANORAMA POLÍTICO

POR MASTER JUAN M. AMARO GLEZ.

1.-LA CUARTA TRANFORMACIÓN DEBE IR ACOMPAÑADA DE NUEVAS LEYES.

2.-SEGÚN NAHLE ACABARÁ EL DISPENDIO OFICIAL EN LOS SINDICATOS.

3.- POSITIVO QUE SE BUSQUE CANCELAR FIDEICOMISOS QUE OCULTAN FONDOS.

4.-SIGUEN LOS ADEUDOS CON ALGUNOS MAESTROS Y EL SNTE BIEN GRACIAS.

5.-QUE PODRÍA HABER TRES FERIAS REGIONALES Y CONCESIONARLAS AL SECTOR PRIVADO.

Importante es que la cuarta transformación a la que ahora convoca Andrés Manuel, es desde luego necesaria e importante para terminar con la corrupción, restablecer el sistema de justicia, hoy corroído hasta sus cimientos y recuperar la paz y la seguridad para los hogares mexicanos, y para ello la educación debe ser la gran prioridad del nuevo gobierno y que así mismo se encomiende a una comisión legislativa a preparar una propuesta para enriquecer las leyes de manera que el poder del pueblo se convierta en algo real, mediante un mandato contundente a quienes conforman el Congreso y para asegurar que los funcionarios electos de ahora en adelante, cumplan con sus compromiso constitucionales con la sociedad.

Interesante que la futura secretaria de Energía, Rocío Nahle, haya asegurado que, tras el cambio de gobierno no habrá cacería de brujas contra líderes sindicales, pues, nosotros tenemos que construir para adelante. Rocío Nahle apuntó que serán los empleados quienes decidan si Romero Deschamps permanece al frente del sindicato petrolero, y ojalá que ellos resuelvan lo más pronto posible. Informó que se advierte un exceso de plazas de confianza en el sector, no obstante, el análisis del organigrama aún continúa y la comunicación con toda la secretaría comenzará una vez que sea entregada la constancia de mayoría al virtual presidente electo.

Según la investigadora Sarahí Salvatierra, investigadora del programa de rendición de cuentas y combate a la corrupción del Centro de Análisis Fundar, la propuesta de Andrés Manuel López Obrador de cancelar los fideicomisos que sirvan para ocultar fondos y evadir la ley es positiva, ya que hay en el país hay un total de 374 fideicomisos públicos federales que manejan más de 835 mil millones de pesos, pero sólo 8 por ciento de ellos tienen mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. De lo anterior, es que la especialista llamó a que en el próximo gobierno los fideicomisos observen lo que ya establecen las leyes en la materia y se vigile de forma cercana si están cumpliendo sus objetivos para ver cuáles de ellos tendrían que desaparecer o dejar de recibir más recursos público.

Los que siguen sufriendo por la falta de pago, son algunos maestros, y que la SET sólo les promete pero no les cumple. Supuestamente hoy le pagarán. Ya veremos si no resulta otra falsedad más. Y su líder Rigoberto Guevara, muy disciplinado, no planea presionar con paros a o marchas.

Resulta que el gobierno estatal pretende, según rebelo reveló Jesús Villarreal Cantú, que la Feria Tamaulipas tenga cambios en su logística, pues ahora se considera llevar a cabo tres ferias regionales, con la posibilidad de que estos eventos sean concesionados a la Iniciativa Privada.

Me gusta: Me gusta Cargando...