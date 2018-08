PANORAMA POLÍTICO

POR MASTER JUAN M. AMARO GLEZ.

1.- INICIARON LOS FOROS DE PACIFICACIÓN Y RECONCILIACIÓN NACIONAL.

2.- AMLO YA ES PRESIDENTE ELECTO AL RECIBIR CONSTANCIA DE MAYORÍA.

3.-BANXICO MANTIENE LA TASA DE INTERÉS DE 7.75% PERO SIN BAJAR LA GURDIA.

4.- 200 PRODUCTOS TAMAULIPECOS SE VENDERÁN EN CADENAS COMERCIALES DEL ESTADO.

5.-FUE LIBERADA LA PRESA POLÍTCA ELBA ESTHER GORDILLO.

Interesante es que Andrés Manuel López Obrador inauguró este pasado martes los Foros de Pacificación y Reconciliación Nacional promoviendo el perdón, en un evento en el que hubo constantes protestas de familiares de las víctimas. Dijo que coincidía con los que dicen no olvidar, pero está a favor del perdón. Agregó que respeta mucho a quienes dicen ni perdón ni olvido. Digo olvido no, perdón sí, externó López Obrador en el arranque de los foros en Ciudad Juárez, Chihuahua. El virtual presidente electo, Andrés Manuel dijo que es tiempo de unidad y reconciliación en el país y de ver hacia adelante.

Importante es que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, después de haber concluido la revisión de todas las impugnaciones presentadas contra la elección presidencial, con la resolución de los últimos cuatro juicios, con lo que se declaró listo e hizo entrega de la constancia de mayoría a Andrés Manuel López Obrador en un acto protocolario. Con lo anterior y a partir de éste miércoles ya López Obrador es oficialmente presidente electo

Resulta que en esta última reunión de trabajo de Banxico se subrayó la apreciación del peso mexicano y su mejor volatilidad. Tal comportamiento se asoció a la menor incertidumbre postelectoral y mejoría en las perspectivas para el TLC. No obstante, no se retiró el riesgo de que la moneda pudiera verse presionada por elementos de incertidumbre tales como la misma renegociación del TLC. Por lo pronto sigue en 7.75% y da la impresión que sería un techo, sin embargo, no se cree que Banxico baje la guardia en este punto, habiendo tantas incertidumbres existentes.

Bueno para los productores de Tamaulipas es que Héctor Martínez, director de Proyectos Estratégicos de la Secretaría de Desarrollo Económico anunció la Feria de Proveedores 2018 que se celebrará del 17 de agosto al 17 de septiembre. 200 productos elaborados en Tamaulipas se empezarán a vender en diversas cadenas comerciales del Estado. Los productos serán exhibidos inicialmente en las 7 tiendas del Grupo Soriana, y después se comercializarán en las tiendas de HEB, Walmart y GranD.

La ex dirigente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo Morales, fue absuelta en definitiva de los cargos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, acusaciones por las que fue detenida desde febrero de 2013. La dama fue un escollo contra la reforma educativa que implementó el Gobierno, Sólo así se puede explicar su encarcelamiento, pero hoy el poder judicial le da la razón de su inocencia y por ello fue liberada. Y claro a la PGR no le gusto esta determinación.

