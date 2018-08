PANORAMA POLÍTICO

POR MASTER JUAN M. AMARO GLEZ.

1.-RESURGIRA EL LIDERAZGO DE ELBA ESTHER.

2.-EN EL PAN LOS ANAYISTAS QUIEREN SEGUIR CONTROLANDO AL PARTIDO.

3.-LA DIRIGENCIA DE LUIS CASTRO ENTERRÓ AL PANAL.

Interesante será lo que diga Elba Esther, la ex lideresa del SNTE, uno de los sindicatos con mayor número de integrantes en México y América Latina, y quien el próximo 20 de agosto se presentará ante los medios de comunicación y dará una conferencia de prensa para hablar de su caso. En tanto, nadie podrá dar información en nombre de su cliente. La PGR respetará decisión dada por el Poder Judicial. En respuesta a la resolución judicial que otorgó libertad absoluta a Elba Esther Gordillo, la PGR señaló que respeta la decisión del Poder Judicial de la Federación, aunque no la comparte. Durante los más de cinco años que duró su litigio también enfrentó acusaciones por defraudación fiscal, casos en los que también resultó absuelta. Cuestiones pendientes son lo de la destitución de su hija, Mónica Arriola, de la secretaría general del Partido Nueva Alianza, que ella ordenó crear en 2000, y la traición de sus antes fieles personajes: Juan Díaz de la Torre y Luis Castro Obregón. Si bien en octubre se vencía el plazo de la dirección sindical por ella encabezada, así que en febrero pasado, el SNTE convocó a un congreso extraordinario con la finalidad de renovar su dirección, y la instrucción de adelantar el cambio no fue tomada en las filas magisteriales, sino en la Secretaría de Gobernación de Osorio Chong. Amarrado al peñismo, más por los expedientes que el gobierno decía tener de los dirigentes que por rentabilidad política, el brazo electoral del SNTE, Nueva Alianza, se alió a la campaña de José Antonio Meade. En el acto central de campaña, Díaz de la Torre ofreció a Meade 322 mil activistas. El resultado fue que el Panal vivió la campaña más difícil de su historia, pues la mayoría de maestros lejos de apoyarlo, se sumaron a las redes progresistas y hoy está pagando el partido y su dirigencia el costo. Su desaparición por no haber alcanzado siquiera el 3% de la votación.

Resulta que desde antes que Gustavo Madero dejara la dirigencia, Ricardo Anaya empezó a manipular para que en cada comité estatal y municipal fuera elegido uno de los suyos y lo logró en la mayoría de esos comités. Por eso pudo quedarse con la candidatura presidencial y que le hayan autorizado el engendro de coalición con el PRD y MC. Eso explica que la mayoría del Consejo Nacional recibiera a Anaya con ovaciones y designara un comité para convocar a elegir nueva dirigencia. Aun sin Ricardo, su gente no quiere soltar los instrumentos del control del partido, y hasta creen que deben elegir a un dirigente que se confronte con el nuevo gobierno. El aspirante a la dirigencia nacional del PAN, Marko Cortés llamó a la reconciliación y la unidad al interior de ese partido, pues dijo que sólo así podrá ser un dique de resistencia ante el nuevo gobierno.

