PANORAMA POLÍTICO

POR MASTER JUAN M. AMARO GLEZ.

1.-QUE AMLO SERA MUY RESPETUOSO DE LOS OTROS PODERES.

2.-QUE NUEVAMENTE QUIEREN PONER TRAS LAS REJAS A GORDILLO.

3.-RODRIGUEZ PARTS NO QUIERE A MORENO VALLE, MARCO CORTÉS, LUIS PRECIADO NI A ROBERTO GIL COMO DIRIGENTES DEL PAN.

Importante es que diga Andrés Manuel López Obrador que será muy respetuoso de los otros poderes. Eso lo dijo ante los medios y en presencia de Ricardo Monreal, aunque como quiera con su gente de Morena tiene que recibir todo el apoyo para su proyecto de gobierno que incluye una serie de reformas a la constitución y las leyes secundarias, que fueron realizadas por el gobierno de Enrique Peña cuando tenía en el bolsillo a los del Congreso de la Unión, gracias al cabildeo que se realizó con casi todos los dirigentes de los partidos. Así que está bien que sea respetuoso de los otros poderes, pero también tiene que hacer sentir el poder que tiene la Presidencia de la República, y no permitir que los otros poderes quieran minimizarlo, ya que un gobierno débil puede ser malinterpretado, y buscar los otros poderes echarle tierra para buscar desacreditarlo, y es que hay que tomar en cuenta que dentro del poder judicial y del poder legislativo hay integrantes que militan o simpatizan con otros partidos, por lo que no es de dudarse que puedan ponerle trabas a fin de entorpecer su buena marcha. Eso se percibe en las críticas que ya le hacen tundeteclas de algunos medios, cuando todavía no es el mandatario en funciones. O cuando un líder burocrático, ligado al tricolor, se pone muy picudo en relación a los planes de López Obrador de descentralizar, enviando a las entidades, la mayoría de Secretarías de Estado y otras dependencias federales. O de algunos gobernadores que no son de Morena y que no les cuadra muy bien, que Andrés Manuel vaya a mandar a los Estados del país a coordinadores que tendrán el compromiso de supervisar directamente las entidades a fin de verificar que los fondos federales se apliquen correctamente. Ya Alfaro y Corral han expresado molestia.

Entendible resulta que piso callos a algunos políticos y líderes la salida de Elba Esther Gordillo, y bueno ahora se supo que nuevamente un juez la quiere de regreso a la cárcel, por lo que la maestra tramito amparo para impedir esta acción persecutoria. Ya veremos en que termina este tironeo del gobierno que va de salida y la maestra que se defiende. Independientemente de que la maestra recupere o no el liderazgo del SNTE, como quiera a partir de diciembre gobernará Andrés Manuel López Obrador y los que salen ya no tendrán ningún poder de decisión sobre la política nacional, ya que quedarán minimizados en el poder legislativo y otros de plano se irán a la banca o a la iniciativa privada, sí es que ahí ocupan de sus servicios.

El panista Juan José Rodríguez Prats se fue en contra de Moreno Valle, Roberto Gil, Marco Cortés y Luis Preciado, porque no los considera candidatos apropiados para dirigir a su partido el PAN. En cambio, a Rufo y otros gobernadores panistas que tiene su partido, si los considera candidatos ideales para dirigir a Acción Nacional.

El que sí está dispuesto a trabajar de la mano con el nuevo gobierno de López Obrador, es el gobernador tamaulipeco, Francisco García Cabeza de Vaca, como ya lo anunció en días pasados, que se coordinará con el gobierno federal de Andrés Manuel, sobre todo para mejorar la seguridad.

