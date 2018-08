PANORAMA POLÍTICO

POR MASTER JUAN M. AMARO GLEZ.

1.-LAS ÉLITES DEL PODER Y SUS CORIFEOS TODAVÍA NO TERMINAN POR ACEPTAR SU DERROTA.

2.-PEÑA Y LÓPEZ OBRADOR PREPARAN REUNIÓN CON SUS GABINETES.

3.- QUE REPROBARÁN LOS ALUMNOS FALTISTAS SEGÚN LA SET.

La derrota electoral fue tal que dejó anonadados a las élites del poder y sus corifeos que elogiaban todo lo que hacía el gobierno en turno, sin importar llevarse por los pies a los maestros, que ninguna culpa tenían que su lideresa Gordillo se opusiera a la santa voluntad del poder en turno, y que con la ayuda de los acomodaticios legisladores reformó las leyes al gusto de los empresarios que algunos hoy lucran con la educación, pues bien que cobran por evaluar a los docentes y desdeñan su capacitación en línea , porque no hay para darles cursos presenciales. Esa fue la causa que miles de maestros votaran por López Obrador ante la cerrazón de los panistas, priístas, perredistas y hasta del PANAL, que bien que negociaron con el poder en turno. Más del 50% de los votantes prefirieron la opción de cambio que prometió Andrés Manuel, haciendo a, un lado las promesas de Meade y de Anaya, bien ligados al sistema reformista actual, y que en su tiempo aseguraron que las dichosas reformas serían en beneficio de la sociedad. La cruda realidad es que hoy suben los combustibles continuamente y no hay tope de aquí al 30 de noviembre que termina la gestión del gobierno que se va. Se observa que a pesar del rechazo generalizado de la ciudadanía, el PAN y el PRI sueñan con recuperarlo y sus corifeos de algunos medios se la pasan criticando todos los días a López Obrador, bajo el argumento de la libertad de expresión, cuando que el tabasqueño todavía ni toma las riendas de la Presidencia de la República, eso permite deducir que todavía andan fumigados por la derrota. De nada les sirvieron sus comentarios alarmistas si la ciudadanía votaba por el hoy presidente electo. La campaña del miedo ya no la creyó el pueblo hastiada de tanta corrupción, y por eso prefirió probar por un cambio. Aunque ya hay algunos legisladores de partidos derrotados que están dispuestos a darle su apoyo al nuevo gobierno entrante que iniciará funciones el 1° de diciembre de éste año.

Conforme a la transición federal, este lunes los presidentes Enrique Peña y Andrés Manuel López Obrador encabezaron la reunión de los gabinetes entrante y saliente en Palacio Nacional para conocer la situación que guardan cada una de las dependencias federales y sus principales programas. Camaradería se dio en dicho evento y se acordó seguir trabajando para una transición armónica entre el gobierno saliente del todavía presidente Enrique Peña y el presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

Que ahora si los alumnos que falten en educación básica serán motivo de reprobación, según autoridades de la SET en nuestra entidad. El detalle es que pretextos quieren muchos niños y adolescentes para no seguir estudiando, y que van a ser con tanto nini que ni estudia ni trabaja actualmente. ¿Querrán engrosar las filas de estos muchachos que ya son un problema social y en algunos casos hasta delincuencial? En fin son las propias autoridades educativas las que tendrán que estudiar muy bien las acciones que tomen con los estudiantes faltistas.

