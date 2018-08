PANORAMA POLÍTICO

POR MASTER JUAN M. AMARO GLEZ.

1.-VUELVE CON MÁS FUERZA LA MAESTRA GORDILLO AL ESCENARIO POLÍTICO NACIONAL.

2.-HISTÓRICO LA REUNIÓN EN PALACIO NACIONAL DE AMLO Y PEÑA NIETO.

Dice un refrán que golpe que no mata fortalece. Es tal el caso de la profesora Elba Esther Gordillo Morales. Así en medio de porras de sus seguidores, el pasado lunes regresó a la escena política nacional la maestra Elba Esther Gordillo. Se presentó como una víctima política del sistema. Su derecho tiene, ya que el poder judicial tuvo que dejarla libre al no tener pruebas convincentes de los delitos que le acusó la PGR. La dama sentenció la defunción de la Reforma Educativa, la cual Enrique Peña Nieto y su gabinete presentaron durante el sexenio como la más importante de todas las reformas realizadas, aunque nunca contó con el apoyo de las bases del magisterio nacional, pero sí de las organizaciones que le sacarían raja política y económica, sin importarles pisotear los derechos de los maestros y con el apoyo de los ministros, que se negaron otorgarles el amparo a miles de demandas que promovieron los profesores contra la retroactividad, bajo el argumento de que un artículo de la constitución federal no podía echar abajo lo asentado por la reforma en el artículo 3°, por ser también constitucional. Hoy esos grupos que tanto festinaron la dichosa reforma supuestamente educativa, que en realidad fue laboral, porque de tajo les quitaron sus derechos laborales adquiridos a los profesores, esconden la cabeza. Sólo el Presidente Peña ha tenido que dar la cara y seguir apoyándola ante la sociedad y López Obrador que ya fijó su decisión de cancelarla, pero hasta que se lleve a cabo por el Legislativo la contrareforma. Total que la maestra Gordillo aprovechó la conferencia para candidatearse a liderar nuevamente el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que hoy lidera Juan Díaz de la Torre para desgracia de las bases magisteriales del país, y digo desgracia, porque es lamentable la posición en que ha quedado el liderazgo del otrora poderoso sindicato magisterial, hoy convertido en una servil dirigencia a las órdenes del poder en turno. Es necesario por tanto que nuevamente retome las riendas del SNTE un liderazgo que si defienda a los maestros, claro que los líderes enquistados en las secciones y en el comité nacional adherido a De la Torre no querrán fácilmente dejar la ubre que representa SNTE por las millonarias cuotas sindicales que recibe al año. Mejor sería para Juan Díaz imitar a Jonguitud, dejando la dirigencia y retirarse a la vida privada sin problema.

Podemos calificar de histórico la reunión tersa que se dio en Palacio Nacional entre Andrés Manuel y Enrique Peña y sus respectivos gabinetes. Nunca se había observado un evento así, y más con las diametralmente diferencias en relación con la forma de gobernar y de relacionarse con el pueblo mexicano. Puede que a una parte minoritaria de la población no les guste la forma como pretende gobernar López Obrador, pero tendrán que respetar la decisión de la mayoría de los votantes. Un reconocimiento al presidente actual peña Nieto y al presidente electo Andrés Manuel por su comportamiento civilizado y acorde con la democracia En México.

