PANORAMA POLÍTICO

POR MASTER JUAN M. AMARO GLEZ.

1.-SE VALE QUE SUEÑEN LOS FUTUROS DIPUTADOS MINIS DEL PRI.

2.-QUE AMLO RESPETARÁ VIDA SINDICAL DE ELBA ESTHER.

3.-DIF TAMAULIPAS QUE PRESIDE MARIANA APOYARA A LA NIÑEZ CON DESAYUNOS.

De reír lo que sucede con los futuros minis diputados del PRI, ya que siguen soñando con que el engendro de reforma educativa que a chaleco le impusieron a más de un millón de maestros, generó mejores oportunidades para los estudiantes mexicanos. Bueno eso dijeron de cara al inicio de la próxima Legislatura, escucharon al titular de la Secretaría de Educación Pública, Otto Granados Roldán, quien expuso los mitos y realidades en torno a una de las principales reformas del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Granados Roldán detalló que uno de los ejes más importantes de la reforma educativa fue la profesionalización del magisterio, lo que implicó que todas las personas que contaran con licenciatura de educación superior pudieran participar en los concursos de ingreso, además de que los directivos y supervisores se seleccionaran mediante concursos de promoción y mérito. De iluso es la respuesta que da al inicio de la Legislatura, el próximo 1 de septiembre, el líder de los futuros senadores priistas, Miguel Ángel Osorio, quien aseguró que las bancadas del tricolor trabajarán unidas y llevarán al Congreso propuestas serias, que respondan a las necesidades del país. Por lo pronto por esas ideas les ha ido como en feria, están quebrados políticamente y en riesgo de desaparecer como fuerza política, ya que en la legislatura federal que inicia en septiembre serán la quinta fuerza política, por abajo del PT, PES, PAN Y MORENA, o sea que serán un mini grupo de legisladores, y ya se habla que podrían sumarse a los morenos en las decisiones que éstos tomen. ¿Qué les parece? Triste final por andar flotando y haberles ganado la arrogancia y el desprecio hacia el más de un millón y medio de maestros, que bien que les cobraron la factura por el engendro de reforma laboral que le impusieron a chaleco y con la complicidad de la dirigencia títere de Juan Díaz de la Torre. Recuerdo como a puerta cerrada y hasta con cambio de sede se confabularon para aprobar e imponer ese engendro de reforma laboral denominada reforma educativa. En cambio el pasado lunes en Palacio Nacional se le observó al gabinete priísta saliente un rictus de desaliento producto de su derrota, muy distinto a la cara sonriente y triunfante que arrogaban en años pasados cuando hicieron todas la reformas que se les vino en gana realizar. Ahora sólo les queda aguantar lo que venga. Además el PRI ya está muy viejo y débil para cambiar. Sus mejores cuadros envejecieron. No hubo relevo. Otra vez serán los mismos en el Congreso.

Que se debe respetar el derecho de participación de Elba Esther. No intervenir en los asuntos internos de los sindicatos. Queremos que haya democracia sindical, dijo el presidente electo Andrés Manuel López Obrador durante la reunión en Palacio Nacional de los equipos de transición del gobierno entrante y saliente. Más sin embargo, el tabasqueño aseguró que no trabajará la maestra Elba Esther en el próximo Gobierno. Como ciudadana, y en uso de sus facultades, se van a reconocer sus derechos, pero nadie va a estar al margen de la ley, aseguró. Tenemos que convencer, no vencer. Tenemos que incorporar a los maestros. Ninguna reforma educativa se puede hacer sin los maestros, dijo AMLO que propondrá la cancelación de la misma y propondrá un nuevo plan.

Interesante es que el DIF Tamaulipas que preside Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, dio arranque al nuevo año escolar para el Programa Desayuna Bien, con el cual se entregarán casi 24 millones de raciones alimenticias durante el presente ciclo escolar.

