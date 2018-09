PANORAMA POLÍTICO

POR MASTER JUAN M. AMARO GLEZ.

1.-AMLO: QUE SE NECESITA DE LA RECONCILIACIÓN NACIONAL PARA SACAR ADELANTE AL PAÍS.

2.- MORENA OFRECIÓ A CNTE PUERTAS ABIERTAS EN CÁMARA DE DIPUTADOS.

3.- ALLANARÁN EL CAMINO A LÓPEZ OBRADOR CON 8 REFORMAS.

4.-TRUMP ADVIRTIÓ AL CONGRESO QUE NO INTERFIERA EN LAS NEGOCIACIONES.

5.-QUE PLANTEA SNTE REGRESAR TALLERES A SECUNDARIA.

6.- ARRANCA PROCESO PARA DIPUTADOS LOCALES DEL AÑO QUE ENTRA.

Importante es que Andrés Manuel López Obrador, confió en que el Congreso de la Unión trabajará en armonía y sin pleitos, porque se necesita de la reconciliación nacional para sacar adelante a México, y sobre el respaldo que le manifestó ayer el PRI a la bancada Morena respondió: qué bueno que sea así!, que se pongan de acuerdo, que haya armonía, que no haya pleitos, se necesita la reconciliación nacional para sacar adelante a México.

Interesante que el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, las puertas de la Cámara de Diputados estarán permanentemente abiertas para recibir y escuchar a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), prometió este pasado sábado a los maestros. Mario Delgado les recordó que dar revés a la Reforma Educativa fue un compromiso de campaña del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, y les reiteró que cumplirá. Textualmente dijo que es una garantía que los compromisos que hizo el presidente electo en campaña se van a cumplir. No he visto dudar ni un solo momento al presidente Andrés Manuel López Obrador en el compromiso de abrogar la reforma educativa. Queremos que nos acompañen en eso, sostuvo Delgado.

Importante también es que Olga Sánchez Cordero, la futura Secretaria de Gobernación, pidió a los diputados federales de Morena que en los próximos tres meses lleguen a acuerdos con las demás fuerzas políticas para aprobar ocho leyes y reformas que son prioritarias para allanarle el camino al siguiente gobierno. Asimismo, dejó claro que una vez que rinda protesta como Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador presentará dos paquetes de reformas en materia anticorrupción y de bienestar social.

Resulta que Trump dijo que no hay una necesidad política de mantener a Canadá en el nuevo acuerdo del TLCAN. Si no hacemos un trato justo para Estados Unidos después de décadas de abuso, Canadá estará fuera. El Congreso no debería interferir en estas negociaciones o simplemente terminaré por completo el TLCAN y estaremos mucho mejor, agregó.

Que él El SNTE organizará foros educativos en octubre debido a que en el ciclo escolar 2018 de secundarias, se empezó quitando los talleres prácticos, a consecuencia de la reforma educativa. .Rigoberto Guevara Vázquez, secretario general de la sección 30 del SNTE, dijo que los problemas que se están generando con los modelos educativos son por no haber tomado en cuenta la opinión de los docentes. ¿ Qué les parece?. Ahora si el líder se opone a la reforma educativa, porque sabe que Morena la va a dar para atrás a ese engendro de mal llamada reforma educativa.

Como el 2 de junio de 2019 se votará por 22 legisladores de mayoría y 14 plurinominales

El Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas declaró este domingo iniciado el proceso de elección de los diputados locales del 2019. El consejero presidente, Miguel Ángel Chávez García, aseguró que arrancarán sin contratiempos el nuevo proceso electoral.

