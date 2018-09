PANORAMA POLÍTICO

POR MASTER JUAN M. AMARO GLEZ.

1.-DIANA HIJA DE GUTIERREZ EXHIBE A CORRAL EN CARTA PUBLICADA EN MEDIO.

2.- LÓPEZ OBRADOR INICIARÁ GIRA DE AGRADECIMIENTO EL DÍA DE LA INDEPENDENCIA.

QUE SANTIAGO NIETO COMBATIRÁ LA CORRUPCIÓN Y EL CRIMEN ORGANIZADO.

4.-SEGÚN GUAJARDO NO PUEDE EL PRI RENOVAR DIRIGENCIA POR ELECCIÓN INTERNA.

PABLO GÓMEZ PRESENTO INICIATIVA PARA QUITAR FUERO.

Interesante lo que afirma en una carta Diana, hija de Alejandro Gutiérrez, ya que considera que su padre es inocente, y que es por eso y no por voluntad del régimen, que un juez federal ordenó que lo liberaran. Lo encarcelaron por acusaciones que abusiva y arbitrariamente le hizo el fiscal de Chihuahua, bajo las órdenes del gobernador Javier Corral. La Fiscalía de Chihuahua no pudo presentar una sola prueba que involucrara a mi papá en el supuesto delito que cometió. Lo único que ha hecho Corral es presentar un caso estridente y de alto impacto político, pero sin argumentos jurídicos sólidos, con el único propósito de ocultar la situación gravísima de inseguridad, de falta de gobernabilidad que se vive en su estado. ¿Qué les parece?

Como algo emblemático que Andrés Manuel López Obrador prometió en campaña, es que iniciará gira del agradecimiento el próximo 16 de septiembre y concluirá el 28 de noviembre de este año. Consistirá en reunirse una vez más con los ciudadanos en las plazas públicas. Textualmente dijo: Vamos a recorrer de nuevo todas las regiones del país, vamos a comenzar en Tepic, Nayarit el día 16 y ese mismo día por la tarde-noche vamos a estar en Mazatlán, Sinaloa.

Resulta que Santiago Nieto, propuesto por el próximo secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, para ser el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dijo que al gobierno mexicano le ha faltado voluntad política para atacar al crimen organizado y criticó que la Procuraduría General de la República no ha ejercido acción penal en contra de criminales. Afirmó que, una vez asuma el cargo, se investigarán los casos de presunta corrupción y lavado de dinero sin filias ni fobias, que no habrá venganzas y que no se usarán facciosamente las instituciones. ¿Será así? Ya veremos.

Según el presidente del CDE del PRI, Sergio Guajardo Maldonado, el PRI no puede renovar el Comité Directivo Estatal a través de un proceso interno de elección de Presidente y Secretario General, ya que los estatutos internos prohíben hacerlo una vez que inicia un proceso electoral, tal y como ocurrió el pasado domingo en Tamaulipas. Pero si se puede realizar el cambio de dichos liderazgos a través de una designación directa del Comité Ejecutivo Nacional, ya que los documentos básicos del partido tricolor sí lo permiten en medio de la organización de unos comicios constitucionales. Por lo pronto sigue Guajardo dirigiendo lo que queda del tricolor.

Pablo Gómez de Morena presentó en la Cámara de Diputados la primera iniciativa de reforma constitucional para eliminar el fuero de los funcionarios y el presidente de la República, quien podrá ser denunciado, acusado, imputado, procesado y sentenciado por traición a la Patria y cualquier otro delito. El diputado destacó que se quita el fuero, pero se preserva la inmunidad

que consiste en proteger la realización normal de las funciones de esos altos funcionarios sin que puedan ser detenidos o limitados en su libertad cuando se presente una acusación penal en su contra y hasta el momento en que sean objeto de una sentencia judicial condenatoria. Buena la iniciativa.

Me gusta: Me gusta Cargando...