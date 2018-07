!!PEDRO (LA VOZ) CASTILLO RIOS!!

Por José Manuel Izaguirre

Me gusta coincidir con él, en donde sea, porque me encuentra y lo encuentro.

Como todo buen locutor, posee un envidiable acervo cultural. Por ello su plática es magia envolvente. Lo mismo esgrime una frase de Cabral que una de Shakespeare o de Paz, sin faltar alguna de nuestro quer-ido Juan José Mata Bravo.

Con motivo del mundial me cuestionó acerca de que si el deporte es también un arte. Por supuesto que no poseo su sabiduría, por lo tanto solo dije: Y tu que dices?.

De un tema a otro, del Limón al Mante, pasando por Conrado Castillo, lugar donde tuvo que entregar su corazón. Su esposa es de ahí.

Su cultura y claridad de expresión me dan envidia. Vale la pena ganar el tiempo con Pedro.

Compartimos teléfonos. Estoy esperando su llamada para echarnos un cafecito. Estoy seguro que al encontrarlo me ganaré una buena dósis de historias que disfrutaré con fruición.

Tenemos un pacto: no política, no religión.

Lo abracé con gusto y nos despedimos.

!!Una delicia de conversador!!.

