Pedro Muñiz libra batalla electoral contra ex alcaldes de Ocampo

Por Juan Antonio Lerma

En el municipio de Ocampo, Tamaulipas, conocido como el vergel tamaulipeco, donde recientemente y a causa de las lluvias se derrumbó un puente que fue construido por obras públicas del estado, territorio priísta, pero donde varios de sus ex alcaldes se quitaron la máscara para traicionar a su partido, aunque ya lo habían realizado antes tras bambalinas, apoyando candidatos de oposición, ahí, PEDRO JAVIER MUÑIZ CAMACHO, libra la batalla electoral más importante para el futuro de su partido y el grupo de poder que él, mismo representa.

En la guerra de las encuestas, las públicas y las que se pasan por mensajes de chat entre los grupos políticos, la diferencias entre PEDRO JAVIER MUÑIZ CAMACHO, candidato del PRI, y el candidato del PAN, JESÚS PUENTE, podría ser mínima.

Pero para PEDRO JAVIER, el tema no es nada nuevo, pues en 2016, enfrentó a una oposición férrea, además a grupos de su propio partido y a ex alcaldes que ahora están en el PAN, por traidores, porque son corruptos y porque tienen miedo de que les escarben a sus cuentas públicas y los encarcelen.

Y aunque la batalla pueda ser pareja, PEDRO JAVIER MUÑIZ, el priísta de corazón tiene una gran ventaja, fue alcalde por un periodo corto, pero logró realizar mucha obra pública y muchas acciones de vivienda, de salud y de fortalecimiento a la educación que nadie, que ningún ex alcalde pudo lograr.

La mayoría de la gente en Ocampo, no quiere experimentar en cuestiones de la política, y le apuestan al que ya sabe cómo hacerlo, al político de la experiencia y resultados. PEDRO JAVIER MUÑIZ CAMACHO, prácticamente va en caballo de hacienda, pero sin confiarse y soportando tremendos obstáculos que sus adversarios le ponen en su camino.

