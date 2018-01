Pepe Meade plan de cinco puntos para combatir a la delincuencia y fortalecer la seguridad en México

Durango Lunes, 22 de enero de 2018.- El precandidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia de la República, José Antonio Meade Kuribreña, participó este lunes en el foro nacional “Puntos de Encuentro: Seguridad y Justicia”, el cuarto en su tipo organizado por la Fundación Colosio en lo que va de la precampaña.

Ante especialistas en Derecho, Seguridad y Ciencias Penales, Meade Kuribreña propuso cinco puntos fundamentales para lograr que nuestro país tenga seguridad y acceso a una justicia efectiva:

Pegarle a la delincuencia donde le duele; incautar el dinero, los bienes y las armas del crimen organizado. Homologar las leyes y las instituciones a nivel estatal y federal, para que los delitos sean investigados y castigados bajo un mismo criterio. Creación de un sistema integral que permita identificar a los criminales, sus bienes y sus movimientos financieros. Fortalecer el cuerpo policiaco en el país para que haya oficiales mejor entrenados, protegidos y mejor remunerados. Combatir las desigualdades para prevenir con efectividad factores delincuenciales.

El precandidato presidencial afirmó que estos cinco puntos deben estar presentes en cualquier agenda de seguridad y reiteró que dichas propuestas no pueden esperar a que concluyan los procesos electorales de este año.

“Estos cinco elementos dan respuesta: combatir el dinero, el tráfico de armas, evitar espacios de opacidad con buenos elementos de información, mejorar la capacitación permanente de nuestras fuerzas estatales. Esos son elementos que nos van a ayudar, si además castigamos los crímenes de la misma forma, a construir un entorno que nos permita ser mucho más efectivos”, afirmó Meade en Durango.

Al presentar un diagnóstico sobre los principales factores que generan inseguridad y violencia en nuestro país, Meade Kuribreña explicó que, de acuerdo con diferentes estudios, se estima que la delincuencia organizada en México cuenta con una cantidad de entre 500 mil y un millón y medio de armas de fuego. “Lo pongo en perspectiva: el ejército canadiense tiene 1.7 millones de armas; el ejército argentino tiene, más o menos; 1.3, el ejército peruano 850 mil; el ejército guatemalteco 150 mil; y acá, si nos ubicamos en el punto medio, estaríamos hablando de 750 mil”, alertó el precandidato.

En este sentido, dijo que se requieren protocolos diferentes para detectar y diferenciar efectivamente entre el tráfico de armas y el de drogas, ya que, subrayó, los delincuentes no utilizan los mismos mecanismos para cometer estos delitos.

“Nos obliga tecnológicamente y en protocolos a hacerlo diferente, tendríamos que tener por lo menos tres o cuatro elementos: protocolos de intercambio de información específicos en materia de armas, una mejor identificación en los puntos en donde esas armas de internan y una mejor capacidad tecnológica para hacer una revisión en esos puntos de internación de manera mucho más descentralizada” manifestó en Durango.

Respecto a homologar la forma en la que se investigan y castigan los delitos a nivel federal y estatal, Meade expuso que dicha medida permitiría avanzar en términos de generar mayores capacidades de investigación, mejores procesos y dar así mejores condiciones al sistema de justicia.

El precandidato también destacó la importancia de tener una base de datos de alcance nacional y actualizada para obtener información estratégica más sólida. “Si queremos no darles cuartel a los delincuentes en materia de que su identidad permanezca oculta, es necesario tener un buen sistema de identidad. Si no tenemos una buena base de datos que nos permita conjugar la identidad de la persona y de los elementos con los que delinque, nos vamos a quedar cortos en materia de poder darle respuesta a lo que espera el ciudadano de nosotros”, enfatizó.

Por la mañana, José Antonio Meade se reunió con empresarios de la entidad, quienes expresaron sus reflexiones en torno a los retos que enfrenta el sector productivo en Durango, entre ellos el impulso a la generación de empleos en la región, el proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la relación con Estados Unidos.

El precandidato presidencial sostendrá esta tarde un encuentro con la clase política y la militancia priista de Durango.

