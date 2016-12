Pese a protestas el pago Del bono será en especie

Israel Reséndiz.

La dirigencia del SUTSPET representante de los trabajadores en el hospital general, confirmo que el polémico bono de fin de año que estaba en disputa por la inconformidad de miles de trabajadores en toda la entidad pretendiendo que lo volvieran a pagar en efectivo, será en vales, y se entregaran a más tardar el próximo jueves.

Lo anterior resalto en una reunión en donde algunos de los trabajadores del hospital general se congregaron con el dirigente sindical Alberto Moctezuma Castillo, en donde figuraron los que no estaban en áreas estrategias de emergencia y que asistieron por encontrarse laborando en el turno matutino.

Ante el representante del gremio resaltaron entre las inconformidades de los empleados de todas las áreas, la inconciencia de las autoridades por el cambio, así como mermas en algunos derechos que poco a poco podrían ir disminuyendo en los próximos años, pues en algunos casos no les entregaron ayudas correspondiente a becas, lo cual también reclamaron.

El secretario general del Sindicato Único de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado en esta unidad médica, dijo sin embargo que al menos en estos momentos no se están restando derechos sindicales, y argumento no haber tenido conocimiento de la disminución en las cantidades por becas, por no saber de cada caso particular.

“No se están restando derechos sindicales, aquí la situación es que manifiestan que las becas llegaron en menos cantidad de recursos que el año pasado, esta situación yo no la sabia hasta ahora que la están manifestando, yo necesito que me traigan copias de los estados de pago en donde establece el pago de la beca y cotejar con la tabulación que hay, y entonces en base al promedio saber si están en el rango de pago, y depende también de la escolaridad del beneficiario”, dijo el dirigente sindical.

Lo anterior podría ser el inicio de una serie de mermas sindicales no solo a los trabajadores de salud, aunque en este caso, la cámara de diputados aprobó en el ejercicio fiscal para este 2017, un presupuesto para la Secretaria de salud de 121 mil 817 millones, 532 mil pesos que representan un recorte de 7.8 por ciento en comparación al presupuesto ejercido en este 2016, que fue de 132 mil 216 millones 881 mil pesos.

Me gusta: Me gusta Cargando...