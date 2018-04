Pide Osorio Chong apoyo para trabajar por Tamaulipas junto a Alejandro y Yahleel

… En el PRI se convoca a la unidad, al esfuerzo conjunto y a los resultados, señala coordinador de campañas de los candidatos al Senado

Altamira, Tamaulipas.- Este jueves en la zona sur de la entidad, Miguel Ángel Osorio Chong junto a los candidatos al Senado de la República, Yahleel Abdala Carmona y Alejandro Guevara Cobos, así como de las candidatas a diputadas federales por el distrito 07 y 08 Griselda Carrillo y Elvia respectivamente, sostuvieron diversos encuentros con la militancia del Partido Revolucionario Institucional.

En Altamira, realizaron la entrega de nombramientos a la estructura territorial del PRI, donde el coordinador de las campañas a senadores, Miguel Ángel Osorio, señaló que no es justo que después de mucho discurso que se dijo hace poco de lo que se iba a transformar, resulta que poco se ha logrado aquí en Tamaulipas, pues sigue teniendo los mismos problemas de falta de desarrollo, desempleo e inseguridad.

“No se trata de echar culpas, se trata de asumir la responsabilidad que tenemos que valorar todos unidos, mientras unos llaman a la división y al enfrentamiento, nosotros llamaos a la unidad, al esfuerzo conjunto y a los resultados”, dijo.

En ese sentido, estableció que tiene el compromiso como lo ha hecho en sus diferentes responsabilidades de seguir trabajando por Tamaulipas, por lo que pidió a los hombres, a las mujeres y a los jóvenes priistas, su apoyo para convencer a la gente para que le permitan ser un Senador más junto a Yahleel y Alejandro y trabajar junto con ellos.

Por su parte, Alejandro Guevara Cobos, expresó que este día se vivió una gran fiesta en el priismo tamaulipeco, pero que sin embargo, fue una oportunidad más para demostrar que los candidatos y candidatas de este partido, son hombres y mujeres transparentes, que los conocen y que saben levantar la voz cuando se trata de defender a la gente frente a quien sea.

Agregó que este es un momento para reflexionar, para no olvidar el engaño de hace dos años de que todo iba a ser más fácil con los vientos de cambio y que hoy dijo “son solo remolinos perdidos”, que no dan seguridad, no dan despensas, ni dan becas y hoy nuevamente piden el voto de la gente.

“Vamos a jugarnos el futuro de Tamaulipas y que sea Altamira va a ser mucho por su gente y también por su puerto, vamos a demostrar que nuestra dignidad no tiene costo, porque ustedes no valen un peso y mucho menos una despensa, no se dejen engañar”, expresó.

Como parte de los compromisos establecidos con la gente de Tampico, Madero y Altamira, Alejandro Guevara Cobos afirmó que establecerán una oficina de gestoría permanente en esta zona, para que la ciudadanía tenga la capacidad de tener cerca a sus senadores.

“Nunca más el pretexto de que el senado está en México, el senador, también que esté en la zona conurbada del sur de Tamaulipas, que se preocupe por la costa que sepa que pasa con la petroquímica”, puntualizó.

Como parte de la agenda, Miguel Ángel Osorio Chong, Yahleel Abdala, Alejandro Guevara y las candidatas a diputadas federales, participaron en el foro ciudadano “Tu voz es la solución”, a la que asistieron representantes de la sociedad civil, quienes entregaron a los candidatos diversas propuestas que las llevarán al senado para convertirlas en iniciativas y brindarles solución.

