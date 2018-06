Pinto con luz divina

Por Lucio Tenorio

Queridos amigos, les mando un saludo muy fraternal, este árbol que esta en mi jardín lluvia de oró, para mi representa algo muy sagrado, siempre que lo veo y lo respiro su perfume siento una fuerza que me ilumina, y me da una inspiración, para crear mis criaturas en mis telas de pintura, y las plasmó ya con una visión espontánea, con una luz divina que me da la sabiduría de riqueza, pintar cosas que las veo y las siento, son imágenes que Dios me las dicta, como también me curó Dios, de un cáncer muy agresivo que me estaba matando, pero aquí estoy pintando obras de arte, que Dios todavía me da oportunidad de pintar conceptos por iluminación de Dios.

