Por baja de subsidios no Es rentable sembrar soya

Para los agricultores 2017 pinta mal como resultado del aumento de combustibles y la reducción de los estímulos para sembrar alimentos como es el caso de soya señaló Gabriel Anaya Fernández, Presidente de la Unión de Ejidos “Camino a la Liberación del Campesino”.

Mante, Altamira y González sembraron alrededor de 100 mil hectáreas de soya con una producción de 70 mil toneladas que le permitieron a Tamaulipas ser del primer lugar en productor de esa oleaginosa donde se obtienen numerosos productos de consumo humano como leche, pastas, aceite entre otros.

Anaya Fernández lamentó que no haya una política seria para estimular a los que realmente producen alimentos y realmente no sabe qué va a pasar con los agricultores tanto del sector social como de la propiedad rural si se animan por su cuenta sembrar granos sin el estímulo que ofrecía el Gobierno Federal que por cierto todavía no los paga de las cosechas anteriores.

Los estímulos por hectárea son hasta 5 $1,500; de 5 a 20 $ 750; de 20 a 50 $ 450 y de 50 a 80 hectáreas $ 180 que es donde están la mayoría de los productores afiliados a esa organización

