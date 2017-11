¿POR QUÉ BUSCAN ENTRE LOS MUERTOS AL QUE ESTÁ VIVO?

Por Alberto Perales

No me opongo a que la gente asista a los panteones, pero si me pongo a analizar:

1.- Que la mayoría de la gente visita a sus difuntos una o Dos veces al año,

2.- Que tienen familiares vivos, saludables y no los visitan,

3.- Aún peor que tienen familiares enfermos y buscan cualquier excusa para no verlos.

