POR QUÉ

CARLOS ACOSTA

Por qué soy médico. Pocas veces me lo pregunté. Me bastó sólo con serlo. Es probable que los primeros indicios hayan sucedido cuando yo andaba en los seis años. Fue un día en que mi madre necesitaba de un medicamento cuya aplicación debía ser intravenosa. Tenía receta médica con indicación precisa. Ignoro la razón por la cual ella recurrió a sus hijos. Supongo que las muy pocas personas del pueblo aptas para hacerlo, por alguna extraña casualidad no pudieron acudir. El caso es que se vio en esa situación. Primero fue con mi hermano mayor. Él dijo que no. Enseguida preguntó a mi hermana y a mí. Éramos niños, es cierto, pero entiendo que mi madre confiaba en ella y en nosotros. No recuerdo la emoción exacta del momento. Lo que sí, es que no me concedí ni un segundo para dudar. Yo lo hago, cuenta ella que dije. Entonces me explicó: puso un retazo de tela sobre un tubito alargado de plástico transparente –que después supe era parte del equipo de venoclisis– y detalló mirándome a los ojos: la tela es la piel y el tubito, la vena; debes introducir la aguja, pasar el trapito, y quedar en el interior del plástico. Lo intentamos una, dos, tres, muchas veces. Después hice por mi propia cuenta otros tantos ensayos. Muchos. Hasta que ella decidió: está bien, ya puedes aplicármela. Y me fue dirigiendo. Me lavé las manos con agua y jabón. Me sequé en la toalla limpia. Le puse la ligadura en el brazo izquierdo por arriba del codo. Ella limpió el sitio a puncionar con una torunda empapada en alcohol. Tomé la jeringa de cristal recién hervida –que lucía enorme en mis manos– con el medicamento previamente cargado. De manera suave, incidí en la tela –la piel– e introduje la aguja en el tubito transparente –la vena–. Enseguida se tiñó de rojo el líquido de la jeringa. Mi madre, con la mano derecha, desató la ligadura. Pásala lento, indicó. Empujé con el dedo pulgar el émbolo de la jeringa. Debo aclarar, por si hubiera un suspicaz al acecho, que esta circunstancia no era del todo desconocida para mí: muchas veces había visto a mi madre hacerlo en mi propio brazo cuando debía inyectarme Aminofilina durante las crisis bronquiales que me aquejaban frecuentemente; así que, a esa edad -seis mayos, ya lo dije- agujas, jeringas y medicinas intravenosas, no eran, en absoluto, un tema desconocido para mí. De este modo fui pasando lento, muy lento, el líquido. Largos segundos. Cortos minutos. Al fin, terminó de pasar. Extraje la aguja. Ella hizo presión con la torunda y dobló el brazo sobre sí. Gracias hijo, murmuró. Su voz fue un rumor muy parecido a la neblina en los amaneceres de noviembre. Por qué soy médico. Pocas veces me lo pregunto. Me basta sólo con serlo.

(*para Adelaida Guerrero, mi madre, en su cumpleaños noventa)

