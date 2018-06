PRIMER COMUNICADO

CARLOS ACOSTA

Nada es en vano. Nada será en vano. Ni el primer paso, ni el último. Ni el haber nacido en un pueblo de menos de mil habitantes y crecido en barrios marginales de una ciudad ajena, de calles alargadas y pandillas en la noche pertrechadas en la esquina, abundantes de risa, escasas en dinero.

Ni aquella adolescencia donde se conjugaba, entre otros, el verbo dar, en primera persona y en tiempo vigente.

Ni la escuela secundaria semi–militarizada, sólo con alumnos de sexo masculino. Ni las caderas de la teacher Yolanda mientras venía despacio flotando hacia el salón. Ni la burla descarada –risa loca, mordaz– no sólo por el hecho de ser flaco y pecoso, si no cuando descubrieron, hurgando en mis cuadernos -a escondidas, los vivales- aquella extraña manía, de manuscribir en verso.

Ni los días universitarios en la ciudad sin márgenes, en donde a los veinte años encontré todo, excepto lo que necesitaba. Ni las caminatas largas, con y sin llovizna, con frío y ¿ya cenaste?, hasta la biblioteca. Ni el cuarto de azotea con dos camas plegables de la Calle Pitágoras. Ni el grupo de guitarras y voces, muchachas y muchachos, cantando en escuelas, calles, teatros, peñas, radiodifusoras, iglesias.

Nada.

De todas la palabras que dijimos a compañeros y desconocidos, entre amigos o en un foro, en reuniones públicas o clandestinas. De aquellas disertaciones, largas, acaloradas, donde nos iba la vida, cuando defendimos los ideales como gatos acorralados en callejón sin salida y muchas veces pensamos que, al fin, habíamos sido vencidos al término de la polémica.

De los libros que editamos en tirajes limitados y poemas que leímos en público, en voz alta para diez, quince, personas, con el ánimo y la certeza, la deferencia y la persuasión, como si estuviéramos leyendo ante una multitud.

Nada será en vano.

Los letreros, a escondidas, en las bardas de la noche. El saberte señalado por las buenas conciencias y sus dedos flamígeros. Lo que un día imaginaste. Las canciones extrañas que no se oían en la radio. Las lecturas de Hesse, Rilke, Saramago. La veneración por Neruda, Zsymboska, Juan Rulfo. El hilo conductor de Bretch y de Galeano. Y una lista imposible de escribir aquí, no por falsa modestia –que me produce náusea– sino como una muestra de respeto al lectores posibles y además, desde luego, por falta de memoria.

Nada habrá de ser en vano.

Hemos de llegar por fin al sueño que será realidad. El país un paso al frente. Hemos de verlo cumplido aquellos que soñamos con este momento. Se irán los dañinos, los perversos. Llegarán los que por bandera traen la utopía, los que alguna vez gritaron ¡Debajo de los adoquines está el mar! La evidencia de que hay otras maneras de ser país solidario, otros modos donde los otros y nosotros, estos, aquellos, los demás, todos, podríamos vivir mejor y en paz. En donde la bondad no sea reconocida como un garbanzo de a libra, sino como rayo de sol.

Nosotros que tantas veces creímos que sí era posible la caída del imperio, al fin habremos de verlo.

Mientras tanto, no dejemos de esparcir al aire los poemas, nuestras elucubraciones entre compañeros y desconocidos, amigos o en foros públicos; de seguir en la edición de libros en tirajes limitados y en lecturas en voz alta. No cejemos de tocar espíritus de gente como uno, de individuos de a pie, como quien toca bardas, puertas, nubes, arboledas, sólo para decir que nada, nada en verdad, habrá de ser en vano.

Nadie. Nada.

El amigo reciente, el de toda la vida, el que te dejó de hablar. Los amores antiguos, el de todos los días, los que nunca descubriste. Las circunstancia, el azar. Un sueño que se repite siglo tras siglo hace siglos. Una red donde circulan las ideas libertarias. Las noches como murciélagos. Los años de trabajar.

El sueño de los dieciocho que llegará a los sesenta. No importa el tiempo de espera: bastará con ver que llegue. Mientras tanto, no dejemos de caminar por la acera contraria y tirando hacia la izquierda, con ojos, pies y memoria, vivos, certeros, invictos. No somos nuevos en estos rumbos, no abandonamos otras aceras para venir hasta aquí. Nunca dejamos de andarla. Y estos, los terribles tiempos, tampoco serán testigos de que dejamos de hacerlo.

Vayamos con el júbilo de quien lleva en sí la certidumbre que en el áureo trigal de la tarde hay una espiga de oro.

Será por nuestra ciudad, por las ciudades y pueblos a lo largo del país, a lo ancho del corazón.

Digamos nuestro nombre en voz alta. Nada será en vano

