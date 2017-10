Profesores jubilados no Están solos en su lucha Contra el ISSSTE: Rigo

Cd. Victoria, Tam. -“Estamos asumiendo nuestro compromiso con los que entregaron toda una vida a la educación”, así lo manifestó el Secretario General de la Sección 30, Profr. José Rigoberto Guevara Vázquez, al participar en la marcha que llevaron a cabo maestros jubilados en esta ciudad capital, con motivo del adeudo que el ISSSTE tiene con ellos.

Son fracciones porcentuales que no han percibido desde el año 2013, y el monto de pago varía de acuerdo con cada clave, pero la ausencia del mismo llevó a la desesperación de los trabajadores y se organizaron para marchar de manera pacífica y mostrar su inconformidad a las autoridades correspondientes, contando con el apoyo incondicional de la Sección 30 del SNTE Tamaulipas.

El Profr. José Rigoberto Guevara Vázquez informó que tendrían una reunión al mediodía de hoy, en la Clínica del ISSSTE, con los encargados de prestaciones a nivel federal, quienes arribarían procedentes de la Ciudad de México. Dijo también que se había acordado pagar en los meses de septiembre y octubre, pero al no realizarse tuvieron que tomar otras medidas de presión, para que “digan con claridad cuándo nos van a pagar, que se establezca un compromiso real”, con fecha y procedimiento, para tener esa seguridad.

También hizo un llamado al ISSSTE para “que no se vuelva a equivocar en los incrementos que les corresponden a los jubilados, porque cualquiera que tenga la responsabilidad, cualquier dependencia, no puede equivocarse, ese es el problema que sucede y que los compañeros tienen razón en estar peleando”.

Son alrededor de 20 mil jubilados en Tamaulipas, pero por razones de seguridad, gastos y riesgos en carreteras, no se convocaron a todos. La mayoría de los manifestantes son de Ciudad Victoria y fueron acompañados por algunos del Mante, Tampico, Aldama y otras regiones, en un marco de civilidad y respeto, con pancartas en las que se mostraban las inconformidades, con leyendas alusivas a la exigencia del pago inmediato, basta a las promesas, quejas por el pésimo servicio médico y administrativo que reciben, entre otras consignas.

La marcha partió a las 9 horas del 12 Boulevard Praxedis Balboa, en un recorrido para congregarse de nuevo en el quiosco de la plaza ubicada en el 8 Hidalgo, dentro del corazón de la ciudad, para de ahí realizar un plantón frente a la Delegación del ISSSTE en Tamaulipas, que se localiza a unos metros de la citada plaza. En esta marcha de protesta pacífica, se contó también con la participación del Comité Ejecutivo Seccional de la Sección 30 del SNTE Tamaulipas.

Después de la reunión sostenida con autoridades del ISSSTE, se logró el pago en tres partidas, siendo una de ellas en enero, otra en febrero y para culminar en marzo.

