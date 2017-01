PROTOCOLO POLÍTICO

Por Armando G. Treviño

LUIS VIDEGARAY AMIGO PERSONAL DEL CONTRABANDISTA LUÌS ALFREDO BIASI, PUDIERA ENVIARLO COMO EMBAJADOR A ITALIA. AL BACHE HINOJOSA CÒNSUL EN TEXAS

DEBIERA RENUNCIAR EL DOCTOR EDUARDO SÀNCHEZ COMO JEFE DE COMUNICACIÒN DE PRESIDENCIA DE LA REPÙBLICA. SIRVE PA`DOS COSAS PA`NADA Y PA`PURA CHINGADA.

SI TRUMP HACE EL “MURO”, AY QUE HACER TÙNELES PARA INUNDARLO DE “MERCA”

RAFAEL EL SEPULTURERO SE LA PASÒ 3 DÌAS HACIENDO COMPRAS DE “PÀNICO” EN DILLARS.NOMBRÒ A SU SOBRINO EL REGIDOR RAFAEL SALAS “JEFE DE PRÈSTAMOS PARA JÒVENES EMPRENDEDORES ”. EL ÙNICO “NEGOCIO” QUE SE LE CONOCE AL REGIDOR Y AL TIO ES … LA POLÌTICA

Chingesu, la situación esta del “cocol” con motivo del mentado aumento al precio del litro de las gasolinas.

Nos bombardearon dìa y noche los primeros dìas de enero a través de cuentas de “tuiteres” que poco faltó para que “nos volteáramos” al gobierno Federal. Hoy sabemos que el precio de gasolina para la frontera es de 12.89. Debe de regresar la calma a todos los mexicanos. Tenemos un enemigo peligroso frente a nosotros los Aztecas allende las fronteras: Donald Trump y tenemos que estar màs unidos que nunca, pues este cabròn trae ganas de chingarnos.

¡!! Échele ganas!!! Estoy seguro que el 2017 nos ira mejor que el año que acaba de terminar.

A propo de Donald, el cabròn millonario està empecinado en construir un pinche muro. Donald además està amenazando a todos los grandes inversionistas de que los chingarà si siguen invirtiendo en la república.

Bueno, si el pinche gringo quiere construir su muro, que lo haga, pero vamos a construirle no un muro.

Vamos a “cooperar” con la “raza” pa`que se construyan chingo de túneles y meterles miles de “toneles” de “merca” pa`que se vuelvan locos de tantos narizazos.

PINCHE “DR” EDUARDO SÀNCHEZ SECRETARIO DE COMUNICACIONES DE ENRIQUE PEÑA NIETO, VALE “SORBETE”, SE LO METIERON LOS “TUITEROS” QUE LO AGARRARON “EMPINADITO- FLOJITO- COOPERANDO”.

LA CHINGA QUE RECIBIÒ EL Presidente de la república Enrìque Peña Nieto principalmente de “face” y “tuiteros” fue explosiva. El responsable de la comunicación del gobierno Mexicano es un sujeto de nombre Eduardo Sànchez Hernàndez que nada hizo. No siquiera un desmentido en “blog” o “tuiter”.

Eduardo Sànchez nada hizo, por el contrario “empinadito- flojito y cooperando” dejó hacer. Lalo Sànchez y un nada es igual que dos nadas. El mugroso encargado de la comunicación” dejó hacer y dejó pasar. Resultò un pobre diablo el tal Lalo, hizo que otros Secretarios de Estado del gobierno salieran en defensa del efecto gasolinazo y la consecuente aclaración de todos las mentiras que se escribieron. No tiene ningún control el babosete de lalo ni tampoco ningún plan o proyecto para revertir las críticas falsas de lo que se escribió y se dijo.

El mugroso de Lalo Sànchez debe de renunciar pero ¡Ya! A su cargo de “jefe” de comunicación de Presidencia- chi como no- valió sombrilla el “guey”

SI EL ABANDERADO DEL PRI A LOS “PINOLES” ES MI SECRETARIO DE GOBERNACIÒN MIGUEL ANGEL OSORIO CHONG, QUE “AGARRE” OTRO CABRÒN DE JEFE DE PRENSA, PUES LALO SÀNCHEZ Y NADA- SERÌAN DOS NADAS.

Chingesu, desde esta tribuna, le hacemos un llamado a “mi” candidato a la Presidencia de la República Miguel Ángel Osorio Chong para que no “agarre” de Jefe de Prensa al pendejo de Eduardo Sànchez Hernàndez que sirve pa`dos cosas- pa`nada y pa`pura chingada.

Es casi seguro que el próximo Presidente de los Pinoles sea Miguel Ángel Osorio Chong y que dentro de unos meses ya este recorriendo el Paìs y a partir del 2018- sea el relevo de Enrìque Peña Nieto.

Es màs, tronchado- como dicen los apostadores de gallos– apuesto que el ganador serà Miguel Ángel en las elecciones para ser el mero- mero en todo Mèxico. Pero, primero es una súplica y si desobedece serà exigencia- no vaya a salir con la “mamada” de nombrar al pendejete de Eduardo NO sirve para eso. Que le pague su sueldote y que le diga- te quedas en esta esquina y no se mueve de “ai”. Ni pa`que me hagas encabronar mi próximo Primer Mandatario. Se requiere como “Jefe de Prensa” un cabròn menos “estirado” y que le entienda al “pedito” de prensa-radio y tv- y las mentadas redes sociales.

Total- no vale “sorbete” el baboso “doitor”- Lalo Sànchez- renuncia cabròn- te quedó grande el prinche “trajecito” de “Jefe de comunicación”.

RAFAEL “EL SEPULTURERO” GONZÀLEZ BENAVIDES TRES DÌAS SE LA PASO HACIENDO COMPRAS DE “PANICO” EN DILLARS.

Oiga, el que echo como cuatro viajes de tantas bolsas y trajes que compró en la exclusiva tienda dillars, es el Sepulturero del PRI, Rafael Gonzàlez Benavides conocido también con el alias de la riatita.

Nombre, el sepulturero, realizò “compras de pánico”- màs de 30 mil dòlares para renovar su vestuario en el 2017.

El sepulturero, hizo como tres viajes durante tres dìas para traer a Matamoros y de ahì llevárselo a su residencia en Cd. Victoria de todo lo comprado.

Rafael la riatita Gonzàlez Benavides se “ajuariò” de todo. Compró zapatos de esos que cada uno cuesta 250 dólares.

Al grito de ¡No te acabes diputación!, Rafael dicen los que lo vieron- se aventó como tres dìas continuos compre- y compre.

Ya ve Usted lector- lectora- que Rafael el sepulturero Gonzàlez tiene fama en cd. Victoria y todo Tamaulipas de ser pinchito de amadres- primero le sacas un “pedo” a la estatua de Venustiano Carranza que una “propina” cuando traga en algún comedero en la Capital del Estado. Bueno, pero cruzando a Texas el Sepulturero se transforma en un hombre bondadoso “suelto de amadres” y deja suculentas propinas a todo el empleado que le atiende hasta con “propelas” de 50 dòlares.

LOGRÒ QUE SU “SOBRINO- REGIDOR EN EL AYTO. DE MATAMOROS, SEA EL QUE “REPARTA” EL BIYUYO EN PRÈSTAMOS PARA “JOVENES EMPRENDEDORES”- QUE TAL RIATITA.

La riatita sepulturera de Rafael Gonzàlez Benavides maniobró hábilmente desde su “curul” y le exigió al mandamás del Cabildo para que “nombrará “a su sobrino el regidor Rafael Salas Gonzàlez como “encargado” de los préstamos para “jóvenes emprendedores” que en fecha próxima empezará el “reparto” de los préstamos a “los “jóvenes” que le indique el diputado de chiripa Rafael Sepulturero Gonzàlez Tìo carnal del Regidor Rafael Salas Gonzàlez. Que tal riatitas. El único negocio que se le conoce a Tìo y sobrino es la política y se desconoce que tipo de “asesorìa2 pudieran dar a los “jóvenes emprendedores”.

Rafael Salas Gonzàlez llegó a la Regiduría por “recomendación” de sus Tìo el sepulturero Gonzàlez sin tener mérito partidista alguno y a partir de enero del 2017, lo impuso como “encargado” del “programa” de entrega de recursos económicos a “jóvenes empresarios”, sin tener noción de “negocios” el “sobrino incómodo” como lo llaman sus compañeros de cabildo.

CON LA LLEGADA DE LUIS VIDEGARAY A LA SRIA DE RELACIONES EXTERIORES, PUDIERA SER LLAMADO A “COLABORAR” COMO CÒNSUL EN ITALIA, EL DEFRAUDADOR Y CONTRABANDISTA LUÌS ALFREDO BIASI- AMIGO PERSONAL DE VIDEGARAY Y CÒNSUL EN TEXAS AL BACHE HINOJOSA OCHOA.

Con la llegada de Luìs Videgaray como Secretario de Relaciones Exteriores del Gobierno Mexicano, dos excelentes amigos personales matamorenses del recién nombrado Secretario de Relaciones Exteriores pudieran ser llamados a colaborar en el Servicio Exterior Mexicano.

Se trata del hábil defraudador y conocido contrabandista Luìs Alfredo Biasi que según sus ayudantes, ya fue llamado a la ciudad de Mèxico por Luìs Videgaray y al parecer ya le ofreció chamba como Cónsul General en la república Italiana.

Luis Alfredo Biasi se jacta y hociconea ser amigo personal de Luìs Videgaray e inclusive los “ayudantes” de Biasi, aseguran que ya aprestan “maletas” para radicar en la capital de Italia: Cd. de Roma y se apresta a entregar sus “cartas credenciales” como Embajador de Mèxico al Jefe de gobierno Italiano y una cita con el Papa Francisco jefe de la Iglesia Católica con sede en el Estado Vaticano y del que también es amigo personal.

EL BACHE HINOJOSA, AMIGO PERSONAL DE LUÌS VIDEGARAY, CONSUL DE MEXICO EN TEXAS.

Por otra parte, el ex candidato a gobernador al Gobierno de Tamaulipas, Baltasar Hinojosa Ochoa màs conocido por sus muy amigos como El Bache, que se menciona amigo personal del nuevo Secretario de Relaciones Exteriores de Mèxico, los amigos íntimos del candidato perdedor del PRI al gobierno de Tamaulipas, indicaron que El Bache Hinojosa, pudiera ser nombrado Cónsul General del gobierno Mexicano en el Estado de Texas con sede en Austin, Texas.

Como se sabe, Luìs Videgaray influyó poderosamente para que El Bache Hinojosa resultara el abanderado al gobierno de Tamaulipas, pasando sobre otros poderosos personajes como Marco Antonio Bernal Gutièrrez, amigo y compadre de Manlio Fabio Beltrones y de otro aspirante, el diputado federal y amigo personal de Enrìque Peña Nieto- el mantense Alejandro Guevara Cobos.

En los próximos dìas, la oficina de prensa de la Secretaria de Relaciones Exteriores dará a conocer los nuevos nombramientos de los amigos personales de Luìs Videgaray- los distinguidos matamorenses, el contrabandista Luìs Alfredo Biasi y la solicitud de Licencia en el Congreso de la Uniòn de Bache Hinojosa Ochoa, para “atender” la nueva Comisión que le confiera su amigo personal, el Secretario Lic. Luìs Videgaray- como Cónsul General en Texas de la república Mexicana.

RESPECTO AL PROCESO PENAL FEDERAL QUE ENFRENTA POR EVASIÒN DE IMPUESTOS Y QUE LO HACE “FIRMAR” CADA SEMANA EN JUZGADO FEDERAL- LUÌS ALFREDO BIASI ASEGURA QUE “ESTÀ TODO EL “PEDITO” ARREGLADO”.

Los mismos ayudantes del hábil defraudador y reconocido contrabandista Luìs Alfredo Biasi, indicaron que el proceso penal que enfrenta en el Juzgado federal por evasión de impuestos y que por esta causa fue recluido en el Penal de Alta Seguridad en Tepic, Nayarit y que lo obliga semanalmente a acudir a firmar al Juzgado Federal situado en Av. Pedro Càrdenas y Av. Longoria, señalaron que ese “pedito” ya està solucionado y que no le impedirá tomar posesión de su cargo como Cónsul de Mèxico en Italia.

TRAS 12 AÑOS COMO LIDER NACIONAL DEL SORGO, LE PASÒ EL CARGO A SU CONSUEGRO Y QUEDO EN LA “DIRECTIVA” COMO TESORERO- QUE TAL RIATITAS-

Chingesu, Juan Báez Rodrìguez que tiene- tenía- 12 años como Presidente Nacional de Productores de sorgo en la república, celebró amañada asamblea nacional eleccionaria, nombrando “el consejo nacional” al consuegro de Juan- Raùl Garcìa Vallejo como “Nuevo Líder”, quedando Juan Báez Rodrìguez como “tesorero nacional”.

Chingao, algunos productores nacionales de sorgo, mostraron inconformidad por la amañada asamblea nacional para nombrar “nueva directiva”.

Los inconformes, indicaron que la mencionada “asamblea” no les fue notificada a los verdaderos sorgueros en la república y solo fueron “notificados” algunos presta nombres afines a Juan Báez que tenía 12 años como “líder nacional” y que nunca celebró asamblea alguna y tampoco de los cobros que realiza a los sorgueros del país.

En la misma amañada asamblea nacional, Juan Báez eligió a su consuegro Raùl Garcìa ex alcalde de Vila Gonzàlez mientras que Juan Baeza “se nombró” como Tesorero nacional de los Productores nacionales de Sorgo.

Dijeron que el mencionado “membrete” no representa a los sorgueros de Mèxico y ya están reuniéndose productores de sorgo del país para constituir una agrupación de Productores que defienda verdaderamente a los productores de este grano y no como la “agrupación” que es dueña Juan Báez y que es considerada como negocio personal del sedicente líder.

CUATRO MESES Y SIGUE PINOCHO OCHOA REZA SIN NOMBRAR DELEGADO ESPECIAL PARA TAMAULIPAS Y EL PRI SIGUE AL GARATE.

Los que están indignados con el dirigente nacional del PRI Enrìque Ochoa Reza son los militantes del partido tricolor en el Estado que a cuatro meses de haber solicitado permiso como “dirigente estatal” para ocupar una diputación de chiripa Rafael Gonzàlez Benavides alias el sepulturero del PRI- sigue sin emitir la convocatoria para renovar la Presidencia y Secretaria General del Partido y ni tan siquiera enviar un delegado provisional especial para reunificar los militantes que están desconcertados por la actitud del Presidente nacional Enrìque Ochoa Reza.

Fue en Octubre cuatro del pasado 2016, cuando la “Licencia” que solicitó El Sepulturero Gonzàlez Benavides dejó la Presidencia e interinamente se hizo cargo la actual Aida Zulema Flores Peña que de acuerdo con los estatutos tendría que convocar a una Asamblea Estatal para que fuera designado el –o- la nueva Presidenta y Secretaria General.

Infinidad de peticiones y cartas que se han enviado a Ochoa Reza por parte de prominentes priistas para convocar a elecciones dentro del PRI, solo han encontrado odios sordos de Enrìque Ochoa que prometió en Noviembre visitar Tamaulipas para solucionar lo anterior.

Pero han trascurrido casi cuatro meses de la solicitud de licencia del Sepulturero Gonzàlez Benavides y el único acto “oficial” que ha hecho Aida Zulema Flores peña es aumentarse el sueldo de 90 mil pesos mensuales as 150 mil pesos.

Aida Zulema Flores Peña no es considerada como “presidenta Interina”, pues los estatutos del PRI marcan 60 dìas para convocar a una asamblea estatal y nombrar la directiva. La ladina mujer, tampoco ha entregado estado de cuentas del millonario recurso que maneja el Partido.

Los militantes tricolores ante la apatía del líder nacional han emigrado a otros partidos, pero de esto mejor le platicamos en la siguiente colaboración

