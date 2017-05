PROTOCOLO POLÍTICO

Por Armando G. Treviño

KENNETH MADGISON YA TIENE “SUITE DE LUJO” PARA GEÑO, TOMÀS, GUSTAVO, OSCAR MANUEL GUERRA GÒMEZ Y UNA “MACOLLA” DE SICARIOS DEL CÀRTEL DE TOMÀS YARRINGTON.

KENNETH MADGISON AL PRIMERO QUE SE “METIÒ” FUE A JAVIER “TORTILLAS DOÑA PAULA” VILLARREAL

“EL DE VALLE HERMOSO” LUÌS CARLOS CASTILLO ALIAS EL “REY DE LOS DRAGONES” Y A GUILLERMO FLORES EL FISCAL LES “METIÒ” UNA CACHETADA GUAJOLOTERA PA`QUE SOLTARAN “LA SOPA” Y LUEGO LES DIÒ COMO 30 PA`QUE CERRARAN EL “HOCICO”.

DOLOR- DOLOR- DOLOR- FALLECIÒ MI HERMANO MAYOR- JUAN MIGUEL.

Sanabagana, la causa penal que se le sigue al ex gobernador narco Tomàs Yarrington detenido en Florencia, Italia, sigue su curso. El gobierno Mexicano- con todo y lo que se diga que serà extraditado al paìs americano- serà el encargado de extraditarlo a territorio mexicano y luego de que “vomite” lo que sabe y se le quiten algunas 50- 100 propiedades que todavía siguen en su poder o de presta nombres serà entregado a la Justicia americana.

Es improbable que sea llevado primero a EE. UU. Pues es ciudadano mexicano (no tiene doble nacionalidad) y además los delitos primeros los cometió en Mèxico donde se expidió la primera orden de aprehensión y la càrcel, por crimen organizado tiene una sentencia en Mèxico de 20 años.

Si es llevado a Gringolandia, tiene como “techo” la máxima en los delitos en ese territorio: acusado de “empresa criminal” que es el cargo “tope” de los delitos en USA. “Empresa criminal” es el delito màs castigado: Màs que crimen organizado, lavado de dinero, fraude bancario y otros similares que con llevan una sentencia de dos cadenas perpetuas y un “costal extra” de 90 años màs en prisión.

Ya ve Usted lector- lectora como son los Jueces Gringos en eso de imponer años de càrcel como sentencian- como por ejemplo “tres cadenas perpetuas y “tostón” de años màs de càrcel”. En otras sentencias son “benévolos”- Dos cadenas perpetuas y 80 años de càrcel. Si ya con los 80 años te vas “pando”… lo que quieren los jueces americanos es que “salgas con las patas por delante”, pero en ocasiones, ni eso se logra. Si te “petateas” te “rostizan” y te sepultan dentro de alguna penitenciaria, pero de que no sales- no sales hasta cumplir la cadena- dos cadenas o tres cadenas perpetuas.-

JUAN GARCÌA ABREGO EXIGE QUE SE RECONOZCA SU CIUDADANIA MEXICANA. A JUAN LO DEPORTARON APLICANDO EL ARTÍCULO 33: EXTRANJERO INDESEABLE. SE HARÌA CARGO DE SU DEFENSA PARA PROBAR SU NACIONALIDAD IGNACIO BURGOA ORIHUELA… PERO EL ABOGADO FALLECIÒ

Como ejemplo le ponemos la extradición fast Track en 1994 de Juan Garcìa Abrego detenido en Cd. Juàrez N.L. y que de inmediato fue enviado a Estados Unidos. Pero, a Juan Garcìa el Gobierno mexicano NO lo extraditó. A Garcìa Abrego le aplicaron el Art. 33: deportado pro extranjero indeseable. Segùn el gobierno Americano Juan Garcìa había nacido en la Paloma Texas y contaba con la doble nacionalidad y siempre exigió y exige Juan Garcìa que él es ciudadano mexicano y no americano. Sus familiares habían- en ese entonces- contratado los servicios del abogado constitucionalista y defensor del Derecho de Amparo Don Ignacio Burgoa Orihuela q.e.p.d que estudiaba el caso de Juan y despuès de leerlo, aceptó defenderlo y probar que Juan Garcìa era mexicano y había sido ilegal la extradición al paìs americano del matamorense. Desafortunadamente, murió el destacado Abogado que por 60 años impartió la clase en Facultad de Derecho en la UNAM.

En ese sentido la ley de extradición no ha cambiado. Por lo anterior y por otras razones que sería largo de enumerar el narco ex gobernador tamaulipeco, cuyo juicio està radicado en el Juzgado Segundo Penal Federal en H. Matamoros, tenemos la seguridad de que primero serà juzgado en Mèxico y luego llevado a Estados Unidos.

DESPUÈS DE JAVIER DUARTE EX GOBER JAROCHO, Y NARCO TOMÀS YARRINGTON DE TAMAULIPAS, SIGUE DE “TURNO AL BAT” EUGENIO HERNÀNDEZ FLORES Y GUSTAVO CÀRDENAS. POR “LAVAR” RECURSOS ECONÒMICOS DE PROCEDENCIA ILÌCITA Y OTROS DELITOS.

Chingesu, la “lista” de los ex gobernadores que se fueron como “el gato al bofe” con el biyuyo de sus “paisanos” es larga y que están siendo investigados por los gobierno Americano y Mexicano.

Chingao, ya me está cayendo a toda madre el Fiscal Federal que està a cargo de la Fiscalía No. 7 del Sur de Texas con base en la ciudad de Corpus Christi, Texas- Kenneth Madgison que està a cargo de la Oficina de Investigaciones de Delitos Financieros Internacionales

El tal Kenneth Madgison, ya tiene a “tiro de escopeta” y preparada la celda de varios distinguidos ex gobernadores Ratas tamaulipecos pero también a otros distinguidos sinvergüenzas cuerudos.

Pa`no hacérsela cansada, al primero que puso en la mira, fue al narco ex gobernador Tomàs Yarrington y ahora sigue una “macolla” de sus presta nombres y sicarios. Despuesito, se “metió” al matamorense JAVIER TORTILLAS “DOÑA PAULA”VILLARREAL que se “volò” como tres mil o cuatro mil millones de “Baros” del gobierno Coahuilense en el sexenio del corruptaso de HUMBERTO MOREIRA que cínicamente busca “blindarse” con una “charola de diputado” y que participa en las próximas elecciones en ese estado por el “Partido Jòven” una “franquicia a nivel estatal

También de connotados personajes que hicieron de la política su “empresa particular” y que depositaron todo el dinero mal habido en inversiones y cuentas en bancos del lado americano.

Despuès de la detención de Javier Duarte en Guatemala y Tomàs Yarrington en Italia, las Cortes Federales, principalmente en Corpus Christi, Texas recrudecieron las pesquisas en contra de personajes de la política mexicana y expidieron nuevas órdenes de arresto en contra del tamaulipeco el gobernador Eugenio Hernàndez Flores y varios de sus presta nombres, como es el caso su cuñado Oscar Manuel Guerra Gòmez y una hermana de Geño, de nombre Elsa Hernàndez Flores

El vallehermosense “Rey de los Dragones” Luis Carlos Castillo Cervantes que fue detenido por lavado de dinero en su mansión ubicada en Missiòn, Texas y copropietario de Banco Internacional en McAllen fue el que aventó la “Sopa” y declaró con lujo de detalles que en las Administraciones de Tomas Yarrington, Geño Hernàndez Flores, Humberto Moreira y su carnal Rubén- que todavía manda “galleta” en el estado de Coahuila como “gober, se realizaron el chingo de obras en carreteras hasta por tres mil millones, por ejemplo en Tamaulipas y de eso a Eugenio y Tomàs les correspondía el “diezmo”- o sea el 10 por ciento- pesos màs pesos menos como 300 millones de baros que se depositaban en el Bank International en McAllen, Texas.

OTRO QUE LE DIERON DOS CACHETADAS PARA QUE “CONFESARA” Y LUEGO LE “METIERON” COMO 30 CABRONASOS PA`QUE CERRARA EL HOCICO” FUE EL “SOCIO” DEL DRAGON- GUILLERMO FLORES CORDERO.

El encargado de lavado del billete robado en Mèxico y que lo “movía” en el sistema financiero texano con el que hacía millonarias compras de inmuebles, residencias para los ex gobernadores, es un socio del Dragòn Luìs Carlos Castillo Cervantes de nombre, Guillermo Flores Cordero originario de Coahuila.

Memo Flores, soltó todo el entramado, enjuagues y lavado de “mony” y hasta se hizo del “dos” cuando Kenneth Madgison le dijo- “o hablas o te va a tocar una sentencia de 10 cadenas perpetuas e igual sucedió con el dragòn” que en vez de escupir “lumbre” se hizo del “dos”.

El dragòn- resultò un “pinche encendedor “bic” , de esos que dicen que “no saben fallar” y es que no es para menos, El Dragòn ta cuajado en millones de dòlares y eso que ya el tal Kenneth Madgison le quitó como 30-o- 40 “kilos” que cada “kilo” equivale a un “melón de biyuyo” “Green”. Segùn la Real Facultad de Idiomas Extranjeros, Lenguas Indígenas, e Idiomas de los Sordo Mudos de la Universidad del ejido El Moquetito” donde son Rectores los sinverguenzizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizimos OSCAR DELGADO RODRIGUEZ Y JAIME SEGUY CADENA un “melón de biyuyos Green” quiere decir un “millón de dòlares”. Retomando el tema, de ahì que El Dragòn despapayò tocho morocho y enseño su libreta “roja” donde apuntaba todo lo que entregaba de sobornos, a quien, y cuanto le tocaba a cada ratón funcionario.

Referente a Gustavo Càrdenas Gutiérrez, le entero que lo están investigando el tal Kenneth Madgisòn, segùn despachos de prensa americana y que incluso, el Periódico el CINCO de Cd. Victoria da cuenta de ello en su edición de ayer 2 de mayo- asi como la Revista PROCESO. Pero de como sigue la cuestión legal, le seguiremos en próximas columnas.

OSCAR DELGADO RODRIGUEZ SIGUE “MAMANDO” COMO “AVIADOR” EN “EL CREDE” CON MARIA LUISA FLORES Y TAMBIEN COBRA “GENERAL DE LA FUERZA AEREA” EN LIMPIEZA PÙBLICA. OIGA EL “CREDE” ES UN “HANGAR” DE LA FUERZA AÉREA MAGISTERIAL.SANABAGANA.

Ya pa`cerrar, le entero que el cuñado de Josè Luìs Gonzàlez Benavides, ex dueño de “Registro Catastral” que se ubica en calle Morelos entre dos y cuatro en zona Centro, y que està identificado como OSCAR DELGADO RODRÌGUEZ ya tiene como seis años cobrando sus 45 mil Chuchulucos por “mezquite” en ese enorme hangar de aviadores en la que està convertido el famoso CREDE- que significa Centro Regional de Desarrollo y que en los últimos años el titular fue el distinguidos sinvergüenza Enrìque Cerda Castillo que metió como “aviadores” al sinvergüenza cuñado de Josè Luìs Gonzàlez Benavides- de nombre OSCAR DELGADO RODRÌGUEZ. Enrìque Quique Cerda también le dio sus “alas de Capitán de Aviación a la esposa de OSCAR DELGADO, de apellido MATA VIZCAINO. Otra que tiene “alas de Generala”- es la hermana de la “diputada” MÒNICA GONZÀLEZ GARCÌA de nombre GABRIELA que al parecer radica en el lado americano y allá le mandan sus 35 mil “baros” por “mezquite”- Chingao, mejor le pido que compre la Revista VERTICAL que circula en TAMAULIPAS y que edita en H. Matamoros mi amigo-hermano JULIO ALBERTO RUBIO. En la portada de “VERTICAL” tiene una foto del “comandante toro” que fue “abatido” como dicen los boletines de Seguridad.

FALLECIÒ MI QUERIDO HERMANO JUAN MIGUEL A LOS 93 AÑOS DE EDAD. DUELE Y MUCHO.

DOLOR- DOLOR-DOLOR- en dìas pasados me traslade a Tampico para darle su último Adiós a mi Querido hermano JUAN MIGUEL que falleció a los 93 años.

Le agradezco todas las atenciones a mi querido amigo-hermano ING. Pedro Silva Rodrìguez, sus palabras de aliento y sus ofrendas florales y demás. Igual a mi estimado amigo –Jefe LIC. CARLOS ARTURO GUERRA VELAZCO Y MI QUERIDA PARIENTA JUANITA TREVIÑO. Toy entrao.

Un saludo afectuoso para el Ing. JAIME AGAMA REYES y por todas las atenciones para “menearnos” en Tampico

Le platico que ya solo quedamos CUATRO HERMANOS- todos mayores de edad que “Protocolo”- ahora el mayor, es mi querido hermano Rolando- con 87 abriles y rebosante de salud- le siguen mis hermanos, Ramòn con 82 y Felipe con 78 añotes y todos con buena salud, Gracias al Gran Arquitecto del Universo.

UN SALUDO PARA MI AMIGA ERIKA CAVAZOS Y MI AMIGO VÌCTOR MOCTEZUMA BRIONES.

Y ya para salir de la tinta parafraseando a mi hermano PROFESOR FELIX ELIZALDE VILLA, le envió un saludo muy-muy cordial y muy respetuoso a la estimada Lic. ERICKA CAVAZOS que es titular del Departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento que encabeza el amigo CHUCHIN (que por cierto tengo como UN MES que solicite una entrevista de un MINUTO a la Lic. que no me acuerdo de su nombre pero se ha hecho “rosca” no sé si Chuchìn o la Lic. que no le comunica). También un saludo afectuoso a mi amigo VÌCTOR MOCTEZUMA BRIONES màs conocido como EL TRIKI- TRIKI que gracias a su desempeño e institucionalidad, además de chambeador de amadres, tiene muchos años trabajando en Presidencia SALUDOS LIC. ERIKA- SALUDOS VÌCTOR. Y por hoy, mejor aquí le corto-le dejo mi E-mail – feyoyo1@hotmail.com

