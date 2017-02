Publican en libro internacional innovación de la UAT en sensores de fibra óptica

Cd. Reynosa, Tam.,

Prototipo del Dr. Adolfo Josué Rodríguez para monitorear calidad de productos de etanol.

El trabajo del investigador de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Doctor Adolfo Josué Rodríguez Rodríguez, relacionado con el desarrollo de un sensor de fibra óptica que permite monitorear la calidad de productos elaborados con etanol, fue publicado recientemente en el Libro “Fiber Optic Sensors. Current Status and Future Possibilities”, de la editorial global de publicaciones científicas Springer.

El investigador y profesor de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rodhe (UAMRR) de la UAT, es coautor del capítulo titulado “Multimode Interference Fiber Sensors for the Monitoring of Gasoline/Ethanol Blends”, que forma parte del libro elaborado por los Doctores Ignacio Raúl Matías Maestro y Jesús Corres, de la Universidad Pública de Navarra, España y Satoshi Ikezawa de la Universidad de Wazeda, Japón.

En el capítulo se describe el desarrollo de un sensor de fibra óptica basado en el efecto de interferencia multimodal (MMI por sus siglas en inglés) para el control de calidad de la bebida alcohólica ron y del combustible gasohol, dos de los productos más importantes en la industria del etanol.

Tal como así lo señala la publicación: “Con este tipo de sensor, es posible determinar con precisión si una muestra de ron o de gasohol se encuentra libre de contaminantes o adulterada con otro líquido”.

Destaca que el funcionamiento del sensor se basa en que “cuando alguna de estas sustancias es adulterada, su índice de refracción será diferente del que presenta la sustancia original”.

“El sensor también proporciona una alta repetibilidad y reversibilidad en su medición, además de que su proceso de fabricación es rápido y sencillo”.

En ese sentido, indica el investigador que, dado que este sensor no requiere ningún revestimiento particular, su proceso de fabricación es más barato que los empleados en las tradicionales tecnologías de fibra óptica.

“Adicionalmente, si se emplea una película de óxido de Indio dopado con Estaño (ITO por sus siglas en inglés) para mejorar notablemente la sensitividad de los sensores, se genera un nuevo conocimiento en el estudio de la tecnología de dispositivos basados en estos materiales”.

Como coautores del capítulo participan también los Doctores Daniel Alberto May Arrioja e Iván Hernández Romano, del Centro de Investigaciones Ópticas; así como el Doctor Ignacio Raúl Matías Maestro, de la Universidad Pública de Navarra.

Cabe mencionar que Adolfo Josué Rodríguez Rodríguez, es Doctor en Tecnologías de las Comunicaciones por parte de la Universidad Pública de Navarra, donde obtuvo mención Cum Laude por su tesis doctoral. Es egresado de Ingeniero en Electrónica y de la Maestría en Ciencias de la Ingeniería Electrónica de la UAM Reynosa-Rodhe.

Es profesor y líder del Cuerpo Académico en Formación de la UAT: “Tecnologías Computacionales Aplicadas al Desarrollo Sustentable de las Sociedades”; y miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

Es coautor de diversos artículos científicos en el ámbito de sensores de fibra óptica, especialmente basados en materiales nano-estructurados, que permiten detectar diferentes parámetros ambientales. Ha trabajado en aplicaciones industriales como: la detección de gas amoniaco a bajas concentraciones; la detección de adulteración de bebidas alcohólicas y el control de calidad de combustibles; y realizado trabajos de investigación relacionados a sistemas de riego de bajo costo publicados en revistas arbitradas e indexadas.

