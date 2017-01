Que México pague por un muro no es negociable: Videgaray

Por Rubén Barrera. Corresponsal

Washington, 26 Ene (Notimex).- México pidió hoy respeto y ofreció respeto en su relación con Estados Unidos y espera que las diferencias “profundas” con el gobierno del presidente Donald Trump puedan ser superadas dado el potencial para fortalecerla, aseguró hoy aquí el canciller mexicano Luis Videgaray.

El funcionario indicó que aunque su gobierno está abierto a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), dejó claro que no aceptará condiciones como pagar por un muro en la frontera con Estados Unidos.

“Hay cosas que no son negociables. El hecho de que México pague por un muro no es negociable. Los ciudadanos no le exigen a su vecino que pague por el muro de su casa”, precisó el canciller en conferencia de prensa en la embajada mexicana en Washington.

Acompañado por el secretario de Economía, Idelfonso Guajardo, y por el subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, Carlos Sada, Videgaray insistió que su presencia en Washington fue para poner en marcha un diálogo constructivo, respetuoso y basado en principios claros.

“Estas reuniones tuvieron como propósito iniciar una conversación; definir mecánicas, tiempo; empezar a delinear cual será la forma de trabajo; fueron conversaciones de carácter preliminar, no son todavía negociaciones”, precisó.

Dijo que en su reunión con el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Michael Flynt, quedó de manifiesto la voluntad recíproca de seguir trabajando “y de revisar cómo estamos trabajando para imprimirle mayor eficacia el trabajo conjunto en contra de las amenazas que compartimos”.

