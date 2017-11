Quien discrimine a personas con Tatuajes será objeto de sanción

Cd. Victoria, Tam.- La Sexagésima Tercera Legislatura de Tamaulipas, aprobó acciones legislativas, que contribuyen en erradicar la discriminación a las personas con tatuajes, sancionando penalmente a quien cometa este tipo de actos que transgreden los derechos humanos, así como otras que pretenden fortalecer el respeto de los estudiantes hacia sus maestros y las reglas de convivencia en las escuelas.

Los legisladores locales, aprobaron modificaciones al Código Penal y a la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Estado, al resaltar que el hecho de tener tatuajes en el cuerpo, no deben ser motivo para restringir las oportunidades de las personas, ya que la apariencia física no lleva implícita la inteligencia y capacidad para desarrollar una actividad, es decir, las aptitudes no se miden por la apariencia, sino por la preparación de cada persona y por sus valores.

La Diputada Teresa Aguilar Gutiérrez, manifestó que con estas reformas se promueve la igualdad de oportunidades y de trato, estableciendo la discriminación por tatuajes, marcas o modificaciones en la piel, en el Código Penal del Estado, a fin de que se sancione a quien atente contra los derechos y libertades de las personas, garantizando a los ciudadanos un entorno libre de discriminación y el pleno respeto de sus preferencias ideológicas.

Este ordenamiento local, establece que se impondrán de uno a tres años de prisión o de 25 a 100 días de trabajo en favor de la comunidad y multa de 50 a 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, a quien, por razón de tatuajes, así como marcas o modificaciones en la piel, entre otros, atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, así como a quien niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho.

También, se precisó en la Ley para para Prevenir y Erradicar la Discriminación, que se entiende por discriminación toda distinción, exclusión o restricción basada en los tatuajes, así como marcas o modificaciones en la piel.

Durante la sesión de este miércoles, el legislador Rogelio Arellano Banda, presentó las reformas a la Ley de Educación de Tamaulipas, las cuales fueron aprobadas y que buscan establecer que quienes ejercen la patria potestad o tutela y que son parte del proceso educativo, deban inculcar a sus hijas, hijos, pupilas o pupilos, el respeto a la autoridad del maestro o docente ya las normas de convivencia de las escuelas.

En su intervención, mencionó que es de vital importancia la existencia de una relación estrecha entre la familia y la escuela, ya que ambos tienen un objetivo común, el desarrollo integral y armónico de las niñas, niños y adolescentes, lo que implica que la educación sea una tarea compartida, con el propósito de facilitar la consecución de dicho objetivo.

Por su parte, el Diputado Carlos Alberto García González, dio una semblanza sobre el dictamen aprobado, por el cual se otorga pensión vitalicia por incapacidad al Ciudadano Zenaido Simón Montes, Ex Policía Estatal, que en el cumplimiento de su deber como sufrió una herida de bala en la pierna izquierda que lo dejó incapacitado para desempeñarse en cualquier otro oficio.

Resaltó la relevancia de esta acción legislativa, mediante la cual se reconoce el desempeño de quien se desarrollará en la Secretaría de Seguridad Pública, así como su sentido de responsabilidad y eficiencia, además con esta aprobación se realiza un acto justo, en favor de un servidor público ejemplar que entregó su tiempo sirviendo al Estado.

El legislador Joaquín Antonio Hernández García, presentó el exhorto a la Empresa Pública PEMEX y al titular del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) Sección 1, para que en la forma y términos que prescriben las leyes relativas a los procesos de contratación de personal en la refinería Francisco l. Madero, se prefiera a los trabajadores tamaulipecos para formar parte de la plantilla laboral.

Consideró necesaria esta medida legislativa, que garantiza la plena efectividad de los derechos sociales de los trabajadores del Estado, pues existe la preocupación ante la reconfiguración de la refinería, de la cual han expuesto que se ha dejado de contratar personal de los municipios conurbados, para integrar a personas de otras entidades de la República e inclusive de nacionalidad extranjera.

En el desarrollo de las actividades legislativas, el Diputado Carlos Guillermo Morris Torre, dio lectura a otro exhorto aprobado por el Pleno, a fin de que se fortalezcan las acciones de prevención y sanción por contaminación de los cuerpos de agua de la entidad, y a realizar las acciones necesarias para su saneamiento.

El exhorto está dirigido a los Ayuntamientos de Padilla, Hidalgo, Aldama, Güémez, Abasolo, Jaumave, El Mante, Soto la Marina, Jiménez, Bustamante, Valle Hermoso, Antiguo Morelos, Nuevo Morelos, González, Palmillas, Burgos, Méndez, Gustavo Díaz Ordaz, Mier, Guerrero, San Fernando, Casas, Victoria, Mainero y Villagrán.

La Mesa Directiva, presidida por el Diputado Pedro Luis Ramírez Perales, citó a sesión el próximo 29 de noviembre, a partir de las 12:00 horas.

