Recibe Tino Saenz propuestas del 6o. Distrito para servir a la gente

Los habitantes del sexto distrito me siguen dando toda su confianza y apoyo, porque me he dedicado a recoger todas sus inquietudes, ex presó Tino Sáenz, Candidato del PRI a Diputado Federal.

Añadió: sé muy bien los problemas que afectan a esas regiones del Estado porque de viva voz de sus ciudadanos me la han expresado en los recorridos que he llevado acabo por los 18 municipios.

Puntualizó en su cuenta de redes sociales: Mi compromiso llevar su voz al Congreso de la Unión, que allá escuchen las necesidades que tenemos acá en el territorio.

Me gusta: Me gusta Cargando...