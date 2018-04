*Reconocen Yahleel Abdala y Alejandro Guevara la fuerza de la estructura priista en Tampico

… Son los ojos, la voz, las manos y la esperanza para llegar a más ciudadanos, señalan candidatos al senado

Tampico, Tamaulipas.- El Partido Revolucionario Institucional (PRI), continúa sumando hombres, mujeres y jóvenes como parte de la estructura territorial, gente preparada, trabajadora y honesta que dará su mayor esfuerzo, que sudarán la camiseta junto a sus candidatos y candidatas para entregar buenos resultados en la próxima elección del primero de julio.

Este domingo en el municipio de Tampico, el líder de este instituto político, Sergio Guajardo Maldonado, junto a los candidatos al Senado de la República, Yahleel Abdala Carmona, Alejandro Guevara Cobos y la candidata a diputada federal por el distrito 08, Elvia Holguera, hicieron entrega de nombramientos a los coordinadores de área, de zona y líderes territorial de este puerto.

En su mensaje, Alejandro Guevara Cobos, candidato a Senador de la República, hizo un llamado a no dejarse engañar una vez más por los que prometieron muchas cosas hace dos años y hasta hoy no han cumplido nada. “Acuérdense que en esta elección nos estamos jugando el verdadero progreso de Tampico y de Tamaulipas”, expresó.

Los exhortó a que reflexionaran sobre las promesas que hicieron de quitar la tenencia cuando al contrario subieron el dos por ciento al impuesto a la nómina, que piensen que hoy desde hace un año y medio la gente ya no recibe despensas, que cada vez son menos los niños y jóvenes que reciben una beca.

“Y lo más importante, nos dijeron que con ellos saldríamos con paz y con tranquilidad, y hoy estamos hasta el gorro de la inseguridad en la que vivimos, nada nos han cumplido, no hay que tenerles confianza nunca”, dijo tras pedir que no se dejen vender por promesas que saben que no van a cumplir.

Y agregó: “Nosotros vamos a estar en cuerpo y en alma, refrendando el compromiso y la palabra que aquí dejamos empeñada, lo vamos a hacer porque aunque nos vemos muy jóvenes, tenemos experiencia y tenemos capacidad para hacer las cosas”.

Por su parte Yahleel Abdala Carmona, tras reconocer la labor que realizan todos los días los hombres y las mujeres del PRI, de que representan la esperanza de reconstruir la situación tan dañada que se vive en el estado, los convocó a no dejar que los intereses personales de otros dañen el gran trabajo que vienen realizando

“No permitamos que la avaricia, la corrupción que si está de aquel lado venga a manchar, no se vale, somos más la gente honesta, honrada, en lo particular con manos limpias, puedo verlos a los ojos y a la cara, no se me olvida que soy mujer, que soy ciudadana, madre de familia y que si estoy aquí, es para que le vaya bien a mi tierra, a Tamaulipas”, dijo.

En el evento en el que estuvo presente la tampiqueña Ana María Herrera Guevara, candidata suplente de Yahleel Abdala y la priista Magdalena Peraza Guerra, el dirigente del PRI municipal de Tampico, José Marín Flores, reconoció a la estructura como la fortaleza del partido, el alma de la contienda que gracias a su trabajado y capacidad, se ganarán las elecciones del primero de julio.

“Queremos día a día un poco más para permanecer ahí en el corazón de nuestra gente que siempre nos ha apoyado incondicionalmente, vamos a tocar puerta por puerta hasta que todos conozcan nuestro proyecto, la fuerza del PRI está en sus líderes, si nuestros líderes están trabajando el PRI está vivo y fortalecido y este es el PRI de Tampico, unido, fuerte y cercano a la gente”, puntualizó.

Me gusta: Me gusta Cargando...