Recorte no afectará Sueldos municipales

De la Redacción

Los sueldos de los trabajadores de confianza y sindicalizados del gobierno municipal no se verán afectados por las medidas del plan de austeridad que el gobierno del estado firmó con los 43 ayuntamientos de la entidad.

Lo anterior lo dio a conocer el Tesorero Municipal C.P. Carlos Abraham Hernández Robles al explicar que ésto obedece a que desde el inicio de la administración, el presidente municipal Ing. Juan Francisco Leal Guerra instruyó dentro de la eficiencia, orden y transparencia de los recursos públicos, sueldos por debajo de la media estatal.

Hernández Robles comentó en entrevista que además del mantenimiento de los sueldos actuales, por el momento no se han previsto recortes de personal y adelantó que se seguirá manteniendo la plantilla laboral.

Agregó que a diferencia de otras administraciones en dónde se asumen gastos hasta de 120 mil pesos por el uso de celulares de jefes subjefes y asistente, en ésta administración municipal no se pagan celulares, solamente el servicio de Telmex en cuyo costo se logró una importante reducción, austeridad que también se aprecia en el gasto de gasolina en base a bitácora laboral.

