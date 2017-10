Recovecos de la vida

Loida E. Fernández G.

Al fin, después de algunos años, venzo el miedo y me enfrento a la página en blanco. Pensándolo bien, no tengo nada a que temerle cuando de escribir se trata, pues en todo caso, soy lo que soy y escribo lo que escribo, porque tuve la enorme bendición o la fortuna –o las dos cosas- de haber nacido en una familia que amaba a su pueblo, nuestro pueblo; una familia en la que, cual más cual menos, la gran mayoría eran grandes contadores de historias. Historias reales o inventadas que eran algo así como el cordón umbilical que los mantenía unidos a esta bendita tierra.

Llegué a imaginar a mi abuelo y a mi padre como los patriarcas de la Biblia a quienes se les ordenaba contar la historia del Éxodo para que el pueblo no olvidara cuál había sido su origen. Así, como en tiempo de los patriarcas, las historias fluían lenta o arrolladoramente todas las tardes cuando nos reuníamos en la casa de los abuelos para escuchar a nuestros mayores discurrir sobre la época cuando este pueblo era apenas un rancho y de todos los trabajos, luchas, alegrías y tristezas que habían vivido nuestros antepasados para lograr llegar hasta nuestros días. No había lugar a dudas, estas lecciones de vida, habían contribuido en gran manera a darnos un sentido de identidad y pertenencia que a veces daba paso a un cierto orgullo de ser parte de las familias fundadoras de ciudad Mante.

Así, una de esas tardes, tuve la suerte de conocer un poco más de una venerable anciana a la que los niños de mi época llamábamos “abuelita Andreita”. Recordamos que esta dulce pero firme anciana, como salida de las películas de la época de oro del cine mexicano, había venido, junto con su esposo, a nuestro pueblo, entonces apenas un rancho llamado Canoas, a instancias de mi abuelo Ramón, para abrir una escuela donde las niñas del rancho pudieran aprender a leer y a escribir, así como la aritmética, para que, según los más viejos, de esta forma estuvieran listas para defenderse en la vida.

Doña Andrea Treviño de Treviño, había llegado junto con su marido, un señor también de apellido Treviño, desde su natal Matamoros, allá en el norte del estado, aquejada por el asma desde muy temprana edad, rogando a Dios que el cambio a este lugar le fuera favorable y la pudiera dejar descansar la enfermedad que tanto la molestaba, sobre todo en los fríos y húmedos inviernos del norte.

El señor Treviño, su esposo, trabajó en la colecturía de rentas, mientras que ella se dio a la tarea de organizar la escuela. Su casa, que se encontraba en un solar por lo que hoy es la calle Pablo L. Sidar (nunca aceptaré llamarla Manuel Cavazos Lerma, uno de los peores gobernadores que ha tenido Tamaulipas) entre la calle Real –hoy la calle Juárez- y la calle del mercado o del tamarindo –hoy la Guerrero- hizo las veces de escuela, hasta que entre varios hombres construyeron un jacalón de adobe y techo pajizo al fondo del solar y lo habilitaron como salón de clases. Allí los papás de cada niña trajeron una banca, colocaron un pizarrón al frente y le regalaron un loro en una jaula, que puso en el salón de clases. Se llamaba Lorenzo. ¡Una verdadera escuela de las de antes!

Al final del año escolar, decía mi mamá, que fue una de sus alumnas predilectas, por su buena memoria y excelente ortografía, doña Andrea organizaba unas muestras de conocimientos que hacían las veces de exámenes. Estos eran orales. Para ello se armaba un templete en la plaza principal, se instalaba un jurado, integrado por los notables del pueblo, quienes examinaban a la alumna en turno y así era como se determinaba si la misma había aprendido lo necesario para avanzar al siguiente grado. Sólo había hasta cuarto año.

Un punto y aparte merece don Celso, un viejo integrante del jurado, que a decir de los demás, no sabía mucho. Llegado el día del examen, los del jurado se colocaban en la primera fila y comenzaban su tarea haciendo una pregunta, cuya respuesta la alumna anotaba muchas veces en una pequeña pizarra que pasaba al jurado para su aprobación. Don Celso, como no sabía mucho y con miedo a meter la pata, no se sentaba en la orilla, sino que buscaba estar en los asientos intermedios, de tal manera que ya otros había dicho si aprobaban o no la respuesta de la alumna. Llegado su turno, don Celso, sin poner mucha atención a la respuesta simplemente decía, “correto, correto.” Con los años el “correto, correto” de Don Celso se volvió un dicho en el pueblo para afirmar que uno había entendido algo que le hubieran pedido que hiciera.

Doña Andrea y su familia eran miembros de la Iglesia Evangélica de los Amigos o Cuáqueros, cuyos misioneros habían llegado del vecino país del norte con el propósito de dar a conocer el Evangelio entre los mexicanos, allá por 1872. Su puerto de entrada, Matamoros, de donde se extendieron a San Fernando, Ciudad Victoria, Llera, Gómez Farías, Xicoténcatl, Villa Juárez (hoy ciudad Mante), Quintero y Antiguo Morelos.

Los cuáqueros fueron famosos en ciudad Victoria por sus colegios William Penn (en honor al colonizador de Pensilvania, quien a la vez introdujo el cuaquerismo en Estados Unidos) y el Colegio Juárez así como el colegio Nancy L. Lee. Varios nativos de Mante asistieron a dichos colegios entre ellos algunas de las alumnas de doña Andrea Treviño, incluyendo mi madre, Albertina, uno de los Saavedra, entre los que se vienen a la mente. También fueron a esos colegios algunas personas originarias de Magiscatzin, de los Martínez Dueñez. Todos ellos, fueron alumnos sobresalientes de dichos colegios habiendo tenido un destacado papel en varios ámbitos de la vida pública de México, entre ellos la educación. Allí, mi madre fue compañera de grado del Lic. Jesús Cárdenas Martínez, de ciudad Victoria, quien a la vuelta de las décadas fuera, primero administrador del Ingenio de El Mante y más tarde gerente de dicha factoría.

Pie

Villa Juárez, en 1935, luego sería Cd. Mante, Tam., en 1937

Me gusta: Me gusta Cargando...