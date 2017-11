RECUERDO DE CUMPLEAÑOS

MIGUEL ÁNGEL VILLALOBOS GÓMEZ

Para Lupita Villagrán y para mi amiga Soledad de mis recuerdos

No era algo que fuéramos a guardar para siempre, no era que quisiéramos ser novios, ni siquiera era la displicencia hormonal de la adolescencia, no simplemente era que nos caíamos bien y como el camino era casi el mismo de vuelta a casa, nos acompañábamos.

No recuerdo de qué cosas platicábamos y no recuerdo si fue solo una vez o algunas más, simplemente caminamos. No recuerdo si alguna vez les ayudé con los libros, seguramente no, nunca me distinguí por ser un caballero, pero si recuerdo que algunas veces íbamos un poco callados.

Ellas no me hacían preguntas, creo que yo tampoco. Lupita y Chole, solamente se dejaban llevar por el momento. Alegres a veces, un poco calladas alguna vez, otras veces distantes, como saboreando un pensamiento.

No recuerdo los días de sol ni los días de lluvia, solo recuerdo la sonrisa de las dos y su muy parecida alegría. Cuando pasábamos por su colonia y ellas caminaban a sus casas, simplemente nos despedíamos como quien sabe que se encontrará mañana, y cada quien sus pensamientos.

Caminaba solo el trayecto que faltaba para llegar a mi colonia, casi desde el bulevar Adolfo López Mateos hasta la gasolinera de Ejército Mexicano (que en ese tiempo era Ejercito Nacional) con la calle Rosalío Bustamante y después hasta la central, a cuyo costado había un gran terreno baldío que nos servía para acortar camino hasta la colonia Allende, un par de cuadras hacia abajo por una calle como pavimentada de escombro y, enseguida, estaba en mi calle arenosa, entrañable.

Una mañana del día que volvimos a clases para el segundo año de la escuela secundaria, encontramos que nuestros compañeros no serían los mismos. Alguien tal vez se sintió bien por la decisión de los maestros, yo no, debo confesar que, cuando volvía con la esperanza de ver a mis compañeros y ya no lo eran, algo cambió dentro de mí, no sé si era solo yo, o era de todos ese sentimiento. Aunque he comenzado muchas veces, no soy partidario del adiós, siempre me desgarra, detesto las despedidas. Son parte del desarrollo humano, lo sé, la historia nos dice que el desarrollo humano es parte de su evolución. Prefiero la evolución sin dejar lo que amas. Las extrañé con todo el dolor de ver alejarse la amistad que uno nunca cree que pasará.

Nunca sabemos, en la adolescencia, que el tiempo pasa rápido. No pensamos que el mañana nos puede hacer voltear la mirada hacia el pasado, no pensamos cuánto de lo que vivimos significará algo cuando, pasados los cincuenta, sentimos que nada nos pertenece. No, no es una crisis de los cincuenta más. Es una crisis existencial eterna, de toda mi vida, que en momentos como aquellas caminatas de vuelta a casa dejaban de abrumarme un poco.

El manto protector de la amistad me salvó algunas veces, otras me llevó por caminos que después abandoné, cuando me di cuenta que no eran los míos. Cuando descubrí la poesía y su efecto sanador en mi interior, la abracé con toda mi locura. No soy poeta solo por convicción, lo soy por necesidad. Necesito esta locura tanto como la amo… y viceversa.

Hoy, cuando el calendario me recuerda tu cumpleaños, decidí mandarte un abrazo en estas letras, para guardarlo más dentro de mí y agradecer la bondad de tu sonrisa. Sé que el pasado magnifica los sentimientos, también los recuerdos magnifican nuestras vidas. Somos más grandes por lo que fuimos. Felicidades amiga, desde mi rincón, un abrazo para ti, y un abrazo para Chole, dos grandes y hermosos recuerdos.

Noviembre 26, 2017

