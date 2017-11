REFLEXIÓN PARA ESTOS DÍAS

MARISOL VERA GUERRA

Hoy me siento enojada. Miren, me ha costado toda mi vida aprender a enojarme, la mayor parte de tiempo desde que era niña he sido tan pacífica y conciliadora que para mucha gente que me conoce es casi imposible imaginarme de mal humor, pero sí, he tenido estallidos de cólera en ciertos momentos de mi adultez, aunque huelga decir que estos ocurrieron ante personas y/o sucesos tan absurdos, hirientes y desastrosos que me atrevo a pensar que casi cualquiera hubiera explotado con menos de la mitad de eso.

Tengo el hábito de estar pensando casi obsesivamente en el posible punto de vista del otro; si abordo un taxi, inevitablemente voy pensando si los 40 pesos que marca el taxímetro le alcanzarán al taxista para llevar de comer a su familia, si le rendirá la gasolina lo suficiente para no gastar más de lo que implica cada corrida; cuando tengo que pagar la tarifa mínima me alegro si el auto logra llegar a mi casa antes de marcar los 25 o 30 pesos de esa tarifa, porque pienso que esos pesitos extra de algo le han de servir. En un centro comercial me apena muchísimo llevar, a veces, el dinero justo para cubrir mi compra porque no tendré una moneda para dejarle a la persona que está empacando; si es un niño pienso que mi moneda podría contribuir un poquito al menos a que él sienta que el trabajo honrado da frutos; si es un abuelito me compadezco de las horas que quizá tendrá que estar parado, ¿tendrá reumas, várices, algún otro problema propio de la edad? Cuando veo a la gente en la calle, en el metro, voy preguntándome acerca de sus vidas, ¿serán felices?, ¿a dónde van en ese momento? ¿alguien los esperará?, veo sus manos y a menudo en ellas encuentros rastros, huellas, de algo; manos que reflejan cansancio, inocencia, dolor… A veces lloro en silencio como si me golpearan las miradas, algo que se desprende de sus pupilas. No sé cómo sea para ustedes, pero a mí estar en una aglomeración de gente me fatiga, después de tan solo unos minutos, incluso si el ánimo es festivo, tengo una sensación de asfixia, como si me hubiese llenado de tantas emociones que mis hombros pesan.

No suelo decir esto, de veras, porque puede confundirse con una necesidad de reconocimiento, no creo ser una buena persona, creo que ser “bueno” es algo muy elevado que no me atribuiría a mí misma, pero sí creo ser una persona que busca el conocimiento y que busca el entendimiento mutuo. Hoy sentí necesidad de externarlo porque, como ya dije, me siento enojada con el sistema que hemos creado, contra tantos actos de violencia cotidianos, desde las agresiones y desvalorizaciones más sutiles hasta los crímenes más deleznables. Contra nuestra inconsciencia colectiva, nuestra basura innecesaria, nuestra apología de las adicciones; con la poca valoración que le damos como sociedad al trabajo intelectual y lo mucho que pagamos por entretenimiento; contra lo mucho que despreciamos el desarrollo emocional y lo mucho que valoramos los objetos; con un sistema que nos enseña a despreciar el cuerpo, a despreciar el alma, a valorar las apariencias sobre el mundo interior. Contra la prisa, sí, enojada porque no le damos tiempo a los procesos de crecimiento interior, ni a los duelos, ni a las crisis; valoramos más un producto terminado en poco tiempo que un producto hecho con amor, profundidad y cuidado.

¿Por qué pregonamos ser la especie superior si la mayor parte del tiempo actuamos de manera irracional precisamente cegados por una malentendida idea de racionalidad?, ¿tenemos de veras más nivel de consciencia que otros animales solo por nuestra corteza cerebral? Nos paramos orgullosos frente al espejo y decimos, oh, juntos hemos dominado el electromagnetismo, hemos emprendido viajes espaciales, hemos desentrañado el genoma humano, hemos manipulado el núcleo de los átomos, hemos construido civilizaciones, códigos y sistemas filosóficos, oh, sí qué grandes somos… ¿de veras?, ¿cuántos de nosotros hemos hecho eso, realmente, o siquiera contribuido en una mínima parte, o siquiera evitado obstaculizar en alguna medida el desarrollo humano?, ¿cuántos vivimos de verdad en esa esfera de búsqueda y creación y cuántos simplemente somos autómatas utilizando los artefactos que el mundo nos pone enfrente sin tener ni la más mínima idea de su composición, de las leyes de la materia que los gobiernan, de las estructuras mentales que los concibieron?, ¿de quién estamos más cerca, de Tales de Mileto, capaz de medir la circunferencia de un planeta con solo una vara y el poder de su pensamiento o de un simio dado a comer los frutos más bajos del árbol?, sin contar con que el simio, como cualquier bestia salvaje, posee la belleza que le da su inocencia, su cualidad de vivir sin máscaras ni sombra psíquica.

¿Por qué actuamos y pensamos como si la vida terminara en la punta de nuestra nariz?, ¿por qué no sembramos más, evolucionamos más, para beneficio de las generaciones venideras?

Discúlpenme, cuando veo una noticia sobre un crimen me enojo principalmente, y ante todo, con el criminal, pero no dejo de preguntarme en qué punto la humanidad se fragmenta así, en qué contribuimos o dejamos de contribuir, todos, y cada uno, desde nuestra existencia particular, en crear esta civilización que engendra monstruos. ¿En qué medida cada pequeño acto nuestro y cada palabra que decimos o que omitimos está creando el panorama venidero?

Me gusta: Me gusta Cargando...