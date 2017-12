Refuerza Memo Verlage la red de agua potable

Con la introducción de 850 metros lineales en la colonia Jardín, asegura que el vital líquido llegue a las familias

González, Tam.- Como parte del cumplimiento del plan de desarrollo municipal y con el objetivo de fortalecer el rubro de infraestructura básica, el Gobierno municipal de González dio banderazo a la obra de ampliación de red de agua potable.

Acompañado de la gerente de Comapa, Gabriela Verlage, el presidente municipal Guillermo Verlage Berry, dio el banderazo de arranque de esta importante obra, que se había convertido en una gran necesidad de los habitantes de la colonia Jardín en la cabecera municipal.

Ante los presentes, Guillermo Verlage Berry dijo que esta obra se realizará con recursos del programa de Hidrocarburos Terrestre del 2017 y mediante la introducción de los 850 metros lineales de tubería y la conexión a la red de alimentación, se espera que todos los habitantes de un vasto sector tengan agua disponible en la red.

“Conocemos de sus necesidades y por eso en cuanto tenemos el recurso listo lo aplicamos, la planeación de las obras se realiza y cuando hay el recurso de inmediato se hace, porque es lo que ustedes que confiaron en nosotros están esperando, que se les resuelva su problemática y así lo estamos haciendo”, dijo.

Verlage Berry, calificó como un honor el poder servir a González con este tipo de acciones y dijo que desde el inicio de su gobierno, se trazó el objetivo y se ha alcanzado meta de ser un gobierno responsable con los recursos del pueblo.

“Por eso cuando ponemos en marcha una obra de esta yo les digo que no me agradezcan, yo solamente estoy cumpliendo con la encomienda que ustedes me dieron”, indicó.

