Regresará a Tamaulipas la Paz ytranquilidad: Anaya

Matamoros, Tamaulipas.- El día de hoy el candidato “Por México al Frente”, Ricardo Anaya Cortés estuvo en Matamoros acompañado de candidatos a senadores y diputados federales. Evento en el que prometio regresar la paz y tranquiladad a la ciudadanía del estado de Tamaulipas. Anaya mencionó aseguró que cuando llegue a la presidencia del país mexicano trabajara con el gobierno tamaulipeco para acabar con la inseguridad e impulsará la iniciativa de disminuir el IVA al 8 por ciento.

En el evento efectuado este dia acompañaron al Candidato Presidencia los candidatos a Senadores Ismael García Cabeza de Vaca y María Elena Figueroa Smith así como los candidatos a diputados federales del PAN en Tamaulipas SOBRE LA FECHA DE LOS DEBATES l candidato de la coalición “Por México al frente”, Ricardo Anaya, aseguró que el debate entre los candidatos presidenciales ya tiene fecha y será el 22 de abril, por lo que “sin ofender a nadie” solo se enfocará entre él y Andrés Manuel López Obrador para hablar de un cambio, por lo que no ve oportunidad al tercer lugar que lo tiene el candidato priista, José Antonio Meade, así respondió al reto del ex secretario de Hacienda quien por redes sociales les ha pedido transparentar sus propiedades.

En su conferencia de prensa mañanera, indicó que el candidato morenista, Andrés Manuel López Obrador, está como “la chimoltrufia” porque así como dice un día una cosa al siguiente dice otra sobre la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

En un hotel de la Ciudad de México, presentó el contenido del gobierno de coalición “para acabar con el hiper presidencialismo” que incluye reformar el artículo 108 constitucional “de tal manera que el Presidente de la República pueda ser juzgado durante el tiempo de su encargo y señaló que fue uno de los primeros en presentar su 3 de 3, pero actualizará su declaración patrimonial, a fiscal y de intereses. “Nosotros proponemos un régimen de pesos y contrapesos, en el que el Presidente sí se somete a la ley, al Congreso y a la sociedad”, enfatizó en conferencia de prensa.

Además, sostuvo que lo que se necesita es un cambio de régimen que vaya más allá de personas y partidos para sustituir el actual modelo por uno del que la ciudadanía, del que las y los ciudadanos tengan mayor capacidad para influir en las decisiones del país. “Queremos empoderar a los ciudadanos.

Para esto vamos a conformar un gobierno de coalición integrado por ciudadanas y ciudadanos, por representantes también de las fuerzas políticas que hemos integrado la coalición, primero, con criterios de capacidad; segundo, de profesionalismo y, tercero de honestidad”, apuntó.

Explicó que se establecerá la obligatoriedad legal de la ratificación de todos los integrantes del gabinete por parte del Congreso de la Unión, y que el titular de la Secretaría de Gobernaciónfungirá como jefe de gabinete y será propuesto por fuerzas políticas distintas a la del Presidente de la República dentro de los que integran la coalición, con el fin de garantizar pluralidad.

En el quinto día de su campaña, defendió a su coordinador en la Ciudad de México, Jorge Romero, al indicar que no comparte los señalamientos de que permitió desarrollos inmobiliarios ilegales cuando fue delegado de Benito Juárez y era uno de los tres asambleístas que autorizarían el destino de los recursos de la reconstrucción tras el sismo del 19 de septiembre. Anaya estará en una breve gira de seis horas por Tamaulipas. En Matamoros estará en la inauguración del Comité de Campaña 2018 y en Reynosa estará en un mitin en el gimnasio de la Universidad Autónoma del estado.

