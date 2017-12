Regularán servicios De grúas en Ley de Transporte Público

* Se busca evitar que la sociedad tamaulipeca sea víctima de los abusos en que pudieren incurrir algunos permisionarios o prestadores de estos servicios.

Cd. Victoria, Tam., En reunión de Comisiones del Congreso del Estado, se dictaminaron viables diversas Iniciativas, destacando la que atiende a la urgente necesidad de garantizar un trato justo respetuoso y equitativo a las personas con discapacidad y otra que regula los servicios auxiliares de transporte, dando certeza jurídica a los usuarios, asuntos que serán turnados al Pleno para su aprobación o rechazo.

Los integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, dictaminaron procedente reformar la Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad, con el propósito de consolidar las atribuciones de los entes encargados de dar cumplimiento y salvaguardar los derechos de este grupo de personas.

Con estas modificaciones, se instrumenta un Programa Anual de referencia, para que se desarrollen las estrategias de atención integral a favor de este sector de la población, además, la Diputada Juana Alicia Sánchez Jiménez, manifestó que se fortalece el Sistema Intersectorial de Protección y Gestión Integral de Derechos de las Personas con Discapacidad.

La Presidenta del órgano dictaminador, dijo que se incluye dentro de la estructura orgánica del Sistema, a la Secretaría General de Gobierno, hace obligatoria la asistencia de sus integrantes a la sesiones y se amplían las facultades en materia de solicitud de información y celebración de acuerdos para el cumplimiento de los objetivos, entre otras acciones que buscan brindar mayor atención a las personas con discapacidad.

Por su parte, en asuntos generales, la Diputada Nohemí Estrella Leal, expresó la necesidad de sumar esfuerzos para llevar apoyo en materia de salud a los adultos mayores, principalmente en condiciones de abandono del Décimo Tercer Distrito, con cabecera en San Fernando, quienes le han solicitado realice las gestiones conducentes para recibir atención médica.

La legisladora Sánchez Jiménez, mencionó que para dar respuesta a las demandas de los adultos mayores de San Fernando, que viven en condiciones vulnerables, resulta conveniente una siguiente reunión de trabajo con las dependencias competentes en este tema, con el objeto de lograr acuerdos que atiendan sus necesidades.

Durante este martes, en la reunión de las Comisiones de Estudios Legislativos y de Comunicaciones y Transportes, se dictaminó a favor la Iniciativa que reforma la Ley de Transporte en el Estado, promovida por el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, la cual establece las bases de regulación tarifaria de los servicios auxiliares de arrastre o traslado, salvamento, guarda o custodia y depósito de vehículos.

La Diputada Brenda Georgina Cárdenas Thomae, expuso los temas centrales, materia de la Iniciativa, destacando en el análisis realizado, que una de las quejas más recurrentes de los usuarios de los servicios auxiliares, es que no se respetan sus derechos como consumidores y menos sus garantías como usuarios de este servicio.

Mencionó que con esta acción legislativa se protege el interés del usuario, otorgándole legalidad y certeza jurídica a los actos que para tal efecto realiza la autoridad responsable en materia de transporte.

La Iniciativa refiere que cuando acontece un accidente o se genera una infracción, la autoridad -municipal, estatal o federal- comúnmente, llama a discreción un servicio de grúa que usualmente es particular, dicho servicio lleva al automotor al corralón particular de su preferencia, y es ahí cuando el dueño del vehículo accidentado, responsable o no del accidente, queda a merced del concesionario del depósito vehicular.

También señala el documento actualmente, no existe claridad en cuanto a las tarifas que serán cobradas por el servicio de arrastre o de depósito y estos no están debidamente regulados, por ello la necesidad de efectuar las reformas planteadas.

Los Diputados Alejandro Etienne Llano y Jesús Ma. Moreno Ibarra, precisaron que es atinente esta propuesta impulsada por el gobernador del Estado, por lo que darán su respaldo para sacarla adelante en el Pleno.

Asimismo, se reunieron los Diputados de la Comisión de Finanzas, Planeación, Presupuesto y Deuda Pública, presidida por el Diputado Carlos Alberto García González, votaron positiva la Iniciativa por la que se otorga pensión vitalicia por incapacidad, en favor del ciudadano Nelson Luna Orduño, el cual desempeñó el cargo de Policía por más de tres años, con valor, lealtad, honestidad y responsabilidad.

El Diputado Carlos Germán De Anda, destacó la viabilidad de esta pensión, después de que Luna Ortuño, sufriera una herida por arma de fuego, por lo que tiene incapacidad para continuar desempeñando las labores de seguridad pública e incluso se le dificulta ejercer otro oficio o profesión que le permitan mantener un nivel de vida adecuado para él y su familia.

La Comisión de Patrimonio Estatal y Municipal, dictaminaron procedente autorizar al Ayuntamiento de Nuevo Laredo, a realizar la donación, mediante un contrato, en el cual se transfiere gratuitamente la propiedad de diversos bienes inmuebles municipales a favor del “Patronato para la beneficencia de Nuevo Laredo, A. C.”

En su intervención, la Diputada Brenda Georgina Cárdenas Thomae, resaltó la relevancia de esta autorización, ya que la donación se deriva de la necesidad de iniciar con los trabajos y esfuerzos para construir el Centro de Monitoreo de Diabetes Infantil, asunto de utilidad pública y de beneficio colectivo.

