Reitera Guevara Cobos su apoyo para tener escuelas seguras y equipadas

Con maestros preparados y bien pagados

Reynosa, Tam.- A 22 días de que concluya el periodo para realizar actividades de proselitismo político, Alejandro Guevara sostuvo encuentros con diferentes sectores de Reynosa y Rio Bravo, ante quienes expuso sus compromisos como próximo senador de la República.

Durante su estancia en el municipio de Reynosa realizó un recorrido por diversas escuelas primarias donde dialogó con los niños y niñas de estos centros educativos y con quienes se comprometió a construir un mejor futuro para ellos, de la mano de Serapio Cantú Barragán.

Los padres de familias expusieron ante el candidato priista una de sus principales necesidades, que es contar con transporte escolar para sus hijos, reconociendo que la mayoría de las veces tienen que contratar micros que son de procedencia extranjera para transportar a sus hijos.

Guevara Cobos, les solicito que se inscriban al programa de regularización de este tipo de unidades que está ofreciendo el candidato presidencial priísta, “para que se legalicen una vez que Pepe Meade sea Presidente”.

Así mismo, les reiteró su apoyo para tener escuelas seguras, equipadas y con maestros preparados y bien pagados, “porque la educación es la base del progreso”, afirmó.

También atendió la invitación del Grupo de Abogados y Notarios de Reynosa con quienes intercambió ideas y opiniones en pro de enriquecer la agenda legislativa que desde el senado estará impulsando Alejandro Guevara.

Posteriormente el candidato priista realizó un recorrido domiciliario en la colonia Villa Diamante de esta ciudad, donde fue testigo de un ejemplo de vida, en la persona de Liliana Castillo, quien padece limitaciones físicas, pero que con la fuerza de su voluntad a logrado implementar un pequeño negocio de artesanías. Ante esta situación Guevara Cobos pactó un acuerdo con los presentes, para que desde su primer día como senador, impulsará programas de crédito a fondo perdido para fomentar el empleo de las mujeres emprendedoras que promueven los candidatos del PRI y en el que Liliana será incluida.

El candidato al senado de la república, Alejandro Guevara Cobos continuó con su gira de trabajo en Nuevo Progreso, municipio de Río Bravo, en donde acordó que apoyará la iniciativa de Juan Antonio Guajardo, para construir una planta potabilizadora de agua, así como llevar a cabo las gestiones necesarias para detonar el ramo turístico de esta región.

Durante la reunión con amigos y simpatizantes priístas, solicito que piensen bien su voto y que recuerden las promesas incumplidas que les hicieron hace dos años, cuando les prometieron mejores servicios “y hoy no los vemos por ningún lado, ni despensas, ni servicios de salud.

“El nuevo gobierno no cumplido sus promesas, no saben que se gobierna para todos, no se gobierna para un partido, porque a final de cuentas lo que importa es que los tamaulipecos vivamos mejor”, enfatizó Guevara Cobos. Durante la gira que realizó por estos municipios estuvo acompañado por su suplente, Guillermo Acebo y por la candidata a diputada federal, Copitzy Hernández.

