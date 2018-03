REPOBLACIÓN DEL RECUERDO

CARLOS ACOSTA

Entramos al pueblo caminando. Como en mil novecientos veinte lo hicieran los Repobladores. Era exactamente la misma fecha, pero noventa y siete años después. Sentíamos el sol de la tarde todavía con cierta ferocidad y el aire leve, por momentos traía las imágenes de aquellos hombres que después de dos años de haberse ido del pueblo debido a la violencia y atrocidades causadas por los Garreros, decidieron regresar.

Veníamos a paso lento, pero seguro. En las caras había gestos de orgullo y respeto, alegría y honor.

Abriendo el contingente iba, marcando el paso, la banda de la escuela primaria del poblado. Después la Escolta, formada por muchachas adolescentes, que mientras desfilaban, iban haciendo formas diversas en sus filas de formación. Luego el banderín con el escudo de Antiguo Morelos. Después, la fila donde íbamos nosotros: la Reina y la Duquesa de las fiestas patronales, personal de la presidencia municipal, invitados especiales y yo. Era un gran desfile. Me di cuenta de ello, después, cuando vi las fotografías y los videos.

Luego de nosotros, iba un grupo de mujeres con vestimenta huasteca. Nuestro pueblo es un pueblo huasteco. Siguiendo el desfile venían los profesores de Telesecundarias. Luego una banda de música con instrumentos de viento que no cesó de tocar alegres melodías mientras duró el desfile. Y al final, un grupo numeroso de jinetes, hombres y mujeres: ellas con su vestido colorido, de cuello alto y falda amplia, sentadas de lado en sus caballos; ellos, con sombrero y atuendo vaquero.

La caminata empezó a la entrada del poblado. Escogieron, como todos los años, para reunirnos y empezar, la esquina de la tienda de mi abuelo Mateo, algo que, secretamente, siempre me ha llenado de alegría, porque –aquí me hace bien decirlo–: mi abuelo fue uno de los Repobladores originales de aquel día que hoy celebramos. Desde ahí caminamos por la moderada cuesta, que cruza el pueblo de oriente a poniente, tres cuadras y doblamos rumbo a la plaza.

En la ceremonia se leyó el documento donde se hace constar que un puñado de hombres –y seguramente mujeres, aunque en el texto no se mencionan– regresaron para reinstalar un Ayuntamiento, dejando cada uno plasmada su firma –y los que no sabían escribir, una señal, una raya, una cruz después de su nombre– para dejar constancia que también había estado ahí. No he de negar que cuando se leyó aquella lista en voz alta después de haber leído el acta de instalación del cabildo municipal, y dijeron el nombre de mi abuelo, un escalofrío mínimo me recorrió de pies a cabeza y trajo una sensación muy parecida, si no es que más grande, a la felicidad.

Después empezó la huapangueada. Primero los bailables del Jardín de Niños, lo cual es de verdad, toda una experiencia. Nada hay como inculcar desde niños la cultura de su tierra. Nada como alimentar las raíces. Que desde temprana edad, el sonido del violín y la jarana y la quinta, forme parte de su entorno, de su gusto por bailar, de su esencia para ser. Nada mejor para un niño huasteco que bailar a los cuatro años un huapango. Lo digo por experiencia propia. Alguna vez, como ahora, he sentido correr por las venas las cabriolas del sonido del violín, el rasgueo alegre de la jarana y el ruidoso y marcado guitarreo de la quinta huapanguera. Después la escuela primaria. Sensaciones muy parecidas volvieron. Enseguida el tradicional huapango de El Solito, que es un huapango donde solo es bailado por una persona a la vez la cual es seleccionada por quien baila antes que él o ella. Y por fin, la apertura de la tarima para todos los que ya nos hormigueaban los pies por bailar. Apenas se abrió la tarima, se pobló de hombres y mujeres. Niños y niñas. Jóvenes y no tano. Ancianos de pelo blanco. Mujeres vestidas con cuera tamaulipeca. Yo, con un poco de reserva, pero sin vergüenza (¿madre, seré un sinvergüenza?), invité a mi prima Laura y bailamos dos o tres huapangos.

En un descanso, fui con Esperanza a comprar Pemoles. Pero ya no había. Una lástima de verdad. De lo mucho que me es entrañable del pueblo de mi niñez, creo que en primera línea están los Pemoles, esos panes que justamente le confieren el nombre original a este poblado: Tampemol, que en huasteco quiere decir Lugar de Panes. Como ya se habían terminado, compramos pan casero. Una delicia.

Volvimos a nuestros lugares. Y otra vez me sucedió algo que es frecuente en este pueblo, pero que no por ello deja de ser un hecho lindo: una niña como de ocho años, vestida con atuendo huasteco tamaulipeco, vino a invitarme a bailar (me sacó a bailar, se dice en expresión popular). Acepté, desde luego –y emocionado– la invitación y la gente cercana nos aplaudió. Bailamos un largo, largo huapango. La niña con sus pasos de escobillar mientras los músicos cantaban y con su taconeo cuando venían los puentes musicales, como debe de ser. Luego de un buen rato, llegó otra niña, ésta un poco mayor, quizás de unos quince años de edad y pidió permiso para bailar conmigo. Otra vez, los cercanos aplaudieron. Mientras bailábamos huapangos, la muchacha me dijo, con sonrisa de por medio: usted me operó cuando yo era una niña. ¿De veras?, me sorprendió. Sí, muchas gracias. Quería decir que era una niña quien había requerido, siendo pequeña, de una intervención quirúrgica. Y ahora estaba ahí, en la tarima, escobillando y taconenando con sus pies, según el huapango en turno se lo fuera indicando.

Hubo un momento cuando un dueto de mujeres originarias de Panuco, Veracruz –las Panuqueras se hacen llamar– retaron a un poblador de Antiguo Morelos a trovar con ellas. Jacobo Castillo se apuntó. Las Panuqueras empezaron con sus trovas bien cantadas y rimadas a echarle bronca y a querer hacerle bullyn. Pero nuestro huapanguero no se quedaba atrás. Les contestaba con sus buenas trovas bien rimadas y mejor cantadas. Además, hay que decirlo, en ningún momento las Panuqueras lo acorralaron. En cada trova que respondió, lo hizo con gracia, buena afinación e inteligencia no exenta de malicia. Cuando los trovadores se despidieron dando las gracias y diciendo que había sido un honor trovar juntos, todo el público, contentos y rueños, asombrados y divertidos, les aplaudimos mucho.

Ya cuando la noche había tomado por completo el pueblo, en la iglesia se dejaron ver los juegos pirotécnicos en color rojo y blanco y amarillo. Hoy es el día de San José, patr5ono del poblado. Cada juego de pólvora encendida, era seguido del clamor de asombro de los asistentes, que para esos momentos seríamos como unas seiscientas personas. En un instante inesperado, salió El Torito: un hombre con una cabeza de toro con cuetes y juegos pirotécnicos que sale corriendo entre la gente ante la sorpresa y griterío de todos, quienes ya conocemos el juego y no obstante le ponemos el sabor haciendo como que es algo inesperado. Nos divertimos de lo lindo.

Como a las once de la noche, después de más de seis horas de música y baile, palabras alusivas y desfile, honores a la bandera y discursos, estábamos exhaustos y nos despedimos. Adiós. Hasta luego. Luego nos vemos. Tomamos fotografías y videos. Saludamos a tanta gente. Años de no vernos. Volvimos a casa. Ahora en auto. Era la media noche. El pueblo es otro y el mismo. Nosotros, los de entonces ¿ya no somos los mismos Neruda? La silueta de la escuela sólo es eso: silueta. Cada casa que pasa frente a nosotros es una historia. Cada calle, un recuerdo.

Quiero ver el amanecer aquí, en Tampemol. No lo digo en voz alta para no comprometer a nadie. Lo veré solo. Solo conmigo. El efecto del agua sólo es necesario para el sediento que la necesita. Y yo, frente al manantial del recuerdo, siempre fui un insaciable.

Estoy repoblado de mis orígenes.

