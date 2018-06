Respaldan a Magda Peraza más colonias de Tampico.

Colonia Lauro Aguirre demuestra su apoyo a Magda Peraza

Tampico, Tamaulipas.- Gran recibimiento brindaron familias de la colonia Lauro Aguirre a la candidata por la reelección a la presidencia municipal de Tampico, Magdalena Peraza Guerra.

La maestra Magda avanzó por las diferentes calles de este sector donde tuvo la oportunidad de plantear sus propuestas a los residentes para el desarrollo de la ciudad, y a la vez escuchar sus principales peticiones.

Los habitantes manifestaron su total apoyo al proyecto encabezado por la maestra Peraza, mostrándole su confianza por ser una persona honesta y transparente, que su principal objetivo en servir al pueblo y no servirse de él.

Por su parte, la abanderada tricolor indicó que va a ganar en la colonia Lauro Aguirre, un sector de gran importancia como el resto de la ciudad.

“Todo el cariño que me expresa la gente, sus muestras de apoyo, me da la certeza de que voy a ganar el 1º de julio. Este es un proceso donde el ciudadano me va a evaluar y va a calificar el trabajo que he hecho durante muchos años de mi vida como maestra, líder sindical y como servidora pública”, expresó.

Peraza Guerra indicó que Tampico está en constante evolución, y necesita seguir transformándose, por lo que refrendó su compromiso para continuar trabajando en la próxima administración de la mano con el ciudadano para consolidar un Tampico hermoso y progresista.

“Tampico no lo vamos a transformar ahora, tiene años transformándose; creo que cada gobierno ha hecho algo para bien de esta ciudad pero en los últimos años hemos transformado no solamente el centro de la ciudad, sino también las diferentes colonias con pavimentación de calles. Cada rincón de Tampico hay que irlo transformando para ir transformando toda la ciudad”, puntualizó.

Finalmente dijo, ” conozco cada rincón de la ciudad y eso es muy importante para quien desea servir a Tampico. No voy a llegar a descubrir la ciudad porque ya la conozco y sé en donde debo de aplicar las acciones que se requieren”.

Me gusta: Me gusta Cargando...