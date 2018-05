Respaldo total de las despicadoras de Tampico a Magda Peraza.

*La abanderada tricolor anunció a la despicadora María Teresa Vargas Galván como integrante de su planilla.

Tampico, Tamaulipas.- Al visitar a las despicadoras de camarón que laboran en la colonia Morelos, la candidata a la reelección por la alcaldía de Tampico, maestra Magdalena Peraza Guerra presentó a María Teresa Vargas Galván como integrante de su planilla, quien es una ejemplar trabajadora y digna representante de las despicadoras de Tampico.

“Yo siempre he pensado que nadie es indispensable, una integrante decidió renunciar y hoy estamos sustituyéndola por una auténtica despicadora de la colonia Morelos quien ha aceptado participar, trabaja en una despicadora, no vive de las despicadoras, es persona de bien, así que este sector no va a quedar sin representante en el próximo gobierno”, puntualizó.

Por su parte María Teresa Vargas Galván expresó, “para mi será un gusto tener la oportunidad de trasladar los recursos a cada persona que lo necesita, agradezco a la maestra Magdalena Peraza por integrarme a su planilla, este trabajo es muy digno y mis compañeras despicadoras merecen todo el respeto. Soy una auténtica despicadora”.

Las despicadoras reafirmaron su apoyo a la maestra Magdalena Peraza expresándole su confianza y deseos para que siga siendo la presidenta municipal de Tampico por el respaldo incondicional que les ha brindado.

” Me siento muy contenta por este respaldo que estoy recibiendo, siempre he estado cerca de las despicadoras ayudándolas y consiguiendo apoyos, no soy una extraña para ellas, lo que se siembra se cosecha”, finalizó Magdalena Peraza.

