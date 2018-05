Responderá Barrientos necesidades sociales en Madero.

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Un desarrollo social incluyente, equitativo y en respuesta a las necesidades reales de las familias, es el compromiso que Julio Barrientos trasmite a los ciudadanos en sus recorridos diarios casa por casa.

El candidato del PRI a la Presidencia Municipal de Madero, explicó que una de sus prioridades principales de gobierno será el responder a las necesidades sociales de los ciudadanos de Madero, por lo cual habrán de aterrizar una serie de acciones sociales a favor de la juventud, las mujeres, adultos mayores, discapacitados y niños y niñas de este municipio.

“Nosotros no nos vamos a esperar a diagnósticos, nosotros ya llevamos las necesidades que ustedes nos transmiten, a partir del día uno, vamos a responder a cada una de ellas, tengan por seguro que los espacios públicos que necesitan, la salud, educación, deporte y cultura llegaran aquí a sus casas y a sus colonias”, señaló Julio Barrientos.

En el área denominada margen izquierda del Río Pánuco y colonia Tinaco, el candidato priísta agradeció cada una de las muestras de apoyo y las palabras expresadas por los ciudadanos “sus palabras me motivan, me comprometen y me fortalecen, hoy mas que nunca estoy seguro que mi vocación de servir habré de explotarla como su próximo presidente municipal”, expresó.

