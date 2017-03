Revelaciones sobre la Autonomía Universitaria

En lo local, ganaron los estudiantes de Prepa Mante

Por Manuel Núñez

Cada 3 de marzo los universitarios tamaulipecos recuerdan la muerte de los estudiantes de derecho de Tampico Enrique García Guevara y Flavio Rocha Lerma en un accidente automovilístico ocurrido en el kilómetro 61 de la carretera Mante-Tampico. Ese episodio lo relacionan con la autonomía universitaria.Efectivamente los dos jóvenes murieron cuando el automóvil Volkswagen placas XWA341 se volcó antes de cruzar un puente cercano a Villa González, Tam. Los hoy occisos junto con Héctor Zavala López se dirigían de regreso a Tampico a traer alimentos para los marchistas que pasaban la noche del jueves 2 para amanecer el viernes 3 de marzo de 1967.

COMO MURIERON LOS UNIVERSITARIOS

La edición de esa fecha de EL ECO DEL MANTE describe el estado de cosas: “La caminata de la autonomía que arribó anoche a esta ciudad se trasladó al hemiciclo a Juárez donde se efectuó un candente mitin estudiantil. Continúo su marcha una vez que llegó el cadáver de su compañero Enrique García Guevara de la Facultad de Derecho.Añade: El Comité de Huelga proyecta llegar a Ciudad Victoria el sábado 4 en la tarde. Los jóvenes dijeron estar agradecidos con el pueblo del Mante por su cooperación aportada a su movimiento. También reiteraron su agradecimiento al Alcalde Lic. Othón Guerra Hinojosa”.Muchos suponen que este movimiento buscaba desestabilizar al Gobernador Praxedis Balboa, inclusive se publicó en este mismo Diario que el Cónsul Cubano en Tampico Luis Ismael Cruz se reunía con los estudiantes Ángel Menchaca, Ricardo Ramírez, Enrique García Guevara y otros de Tampico y Cd. Mante. Todo quedaría en manos de los Agentes de Gobernación, que luego se les vincularía con la desaparición del líder estudiantil cañero Guadalupe Mayorga.

APOYO DE LA UNAM A LOS HUELGUISTAS

Si algo de fuego faltaba a ese movimiento se lo dio la Universidad Nacional Autónoma de México. Los estudiantes de las facultades de Derecho, Economía, Medicina, Enfermería y Arquitectura decidieron apoyar al movimiento al considerar que las peticiones de sus compañeros se ajustaban a la razón, pidiendo al Gobernador la plena autonomía de la Universidad de Tamaulipas.

COMIENZA A CEDER EL GOBERNADOR

Es viernes 3 de marzo de 1967. Hay una reunión del Gobierno del Estado y los miembros del Consejo Universitario para atender las demandas de los estudiantes huelguistas de Tampico y Mante. El primer acuerdo fue sostener al Rector Lic. Francisco A. Villarreal “por considerar que fue designado en un marco de legalidad y de razón”.Aceptan formar una comisión integrada por catedráticos y tres alumnos a fin de elaborar un anteproyecto de reformas a la Ley Orgánica Universitaria sienmbargo el comité de huelga no ceden y continúa su marcha rumbo a Cd. Victoria, Tam.

MUERTE DE GARCIA GUEVARA ENCENDIÓ LA MECHA

El ECO DEL MANTE en su edición del viernes 3 de marzo consigna: “Todo era esperanzas en que el Sr. Gobernador Lic. Praxedis Balboa accediera a sus peticiones de autonomía y cese del Inspector General de Policía y Tránsito Sr. Capitán Roque García Ortiz, pero al enterarse del fallecimiento del estudiante Enrique García Guevara a consecuencia del accidente y habiéndose dado por concluido el mitin, volvieron a la carga en estos parecidos términos…“Ahora hemos resuelto ya no ir a Cd. Victoria, sino a la Capital de la Republica a entrevistar al señor Presidente dela República para exigir la desaparición de poderes del Estado de Tamaulipas”. De ese tamaño fue la amenaza de los estudiantes huelguistas.

TRAS LA HUELGA HAY FINES POLITICOS

Un supuesto informe de inteligencia de aquella época concluye sobre el movimiento estudiantil en estos términos: Que los estudiantes son utilizados por cerebros enfermizos para atacar al Gobernador pro la saludable medida al decretar la caída del anterior Ayuntamiento y quizá por la Junta de Administración Civil del Mante.

DESMIENTE VERSIONES EX ALCALDE JUVENCIO TREVIÑO

El Ex alcalde Juvencio Treviño se dio por aludido ante el informe de inteligencia y envió un telegrama dirigido al Gobernador donde se dijo ajeno a las versiones que circulan en el sentido de que auspiciaba una agitación estudiantil. “Refuto informaciones dolosas. Reiterole mis respetos, manifestándole estar dedicado a la agricultura, considéreme su amigo”.

OFICIOSA DEFENSA DEL PRAXEDIS BALBOA

No faltan los paleros en este tipo de eventos para quedar bien con el mandatario en turno. Los liberales de la Logia “Lic. Fidencio Trejo No. 54” firman un telegrama dirigido al Gobernador con el siguiente texto: “Con responsabilidad ciudadana hemos observado la labor progresista desarrollada hasta la fecha por usted y en particular reconocimiento se interesa en hacer realidad la Universidad de Tamaulipas (punto). Con esta fecha protestamos ante la Secretaria de Gobernación por el movimiento infundado de estudiantes y nos solidarizamos con la conducta ponderada que observa usted”.

ACEPTA EL RECTOR RENUNCIA DEL LIC. CABALLERO

La autonomía por una parte y la lucha por el control de la preparatoria en segundo lugar mantenían ocupado al comité de huelga de los estudiantes Mantenses. El miércoles 8 de marzo por la noche el Rector Lic. Francisco A. Villarreal recibió a los paristas en Cd. Victoria y aceptó la renuncia del Lic. Ramiro R. Caballero como Director de ese plantel como primer pasó para iniciar el proceso de paz.Los huelguistas propusieron como relevo al Químico Arturo González Caballero y al Lic. Reyes Fuentes. Luego se supo que el primero fue el elegido. El viernes 10 de marzo el Químico fue notificado del acuerdo universitario, su nombramiento causó buena impresión en la comunidad escolar ya que se trata de un elemento capaz.El propio J. Guadalupe Mayorga, Presidente de la Asociación de Estudiantes de Cd. Mante manifestó a EL ECO DEL MANTE que el Quim. González Caballero contaba con todo su apoyo y el de sus compañeros.Pero la lucha no paró ahí, los estudiantes acordaron continuar la huelga al enterarse que el Lic. Ramiro Caballero fue designado Inspector de Preparatorias dependientes de la Universidad de Tamaulipas, es decir los muchachos de la Prepa no quieren ver al Lic. Caballero en ningún cargo Universitario, y es que unos días antes el Lic. Caballero llamó “arrimados” a los preparatorianos porque tomaban sus clases en aulas prestadas en la Escuela Ávila Camacho donde el Lic. Caballero también era Director.

FINAL FELIZ DE ESTA HISTORIA UNIVERSITARIA

El 7 de abril los estudiantes de la Preparatoria Mante, me supongo lidereados por J. Guadalupe Mayorga acordaron viajara a Cd. Victoria para invitar al Gobernador Praxedis Balboa a colocar la primera piedra de lo que será el edificio de la Escuela Preparatoria. Textualmente dice EL ECO DEL MANTE en la publicación de esa fecha: “El marcado interés demostrado con hechos en el Lic. Balboa en el caso de la construcción del edificio de la escuela preparatoria, consideramos de justicia demostrarle el reconocimiento y agradecimiento por su actitud no obstante los pasados resquemores surgidos entre el estudiantado y el Jefe de Gobierno del Estado”.

EPILOGO

Dejo en palabras del Lic. Juan Fidel Zorrilla el fin de esta historia inconclusa: El movimiento de huelga estudiantil resuelto recientemente logró su propósito fundamental, que fue la obtención de la autonomía, pero la presión ejercida sobre la autoridad pública originó una legislación imperfecta que requiere reformas”.Las Universidades más prestigiadas del mundo se caracteriza por la ausencia de problemas que priven al estudiante de su mejor derecho y su más relevante obligación: Estudiar.

Me gusta: Me gusta Cargando...