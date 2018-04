Se comprometió Vicente Verastegui A trabajar por El Mante y el VI Distrito

Por Juan Antonio Lerma

Xicotencatl, Tam.- “Yo no vengo a prometerles nada, yo vengo a comprometerme con ciudad Mante y con todo el Distrito, a eso vengo con ustedes, a trabajar y a trabajar como lo hemos hecho, ya no queremos promesas, ya no queremos diputados de aparador, queremos cabrones que trabajen y que saquen adelante a ciudad Mante y al Distrito VI”, expresó VERÁSTEGUI OSTOS durante su arranque de campaña, que por cierto casi aglutinó a 2 mil personas.

“Por ahí andan algunos políticos del Mante que siempre han estado en algún cargo público y político, que han trabajado muchos años en el Gobierno del estado y los cuales nada han hecho por esta ciudad. Aquí lo que se necesita son personas que trabajen y no a personas que sólo se preocupen por salir bien en las fotos. Mante tiene mucho potencial y aquí lo que se necesita es trabajar con todos los sectores productivos, tenemos que apoyar al campo, tenemos que apoyar a los comerciantes, a los empresarios y a todos los sectores para que el Mante crezca, ya que no se puede quedar estancado”, destacó el candidato panista a diputado federal.

“CHENTE” VERÁSTEGUI reconoció que se requiere en el Congreso de la Unión a personas con capacidad de trabajo, de compromiso a fin de que el Mante y la entidad puedan salir adelante, por lo que dijo que en lo personal y lo mismo que su compañero ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA, quieren seguir trabajando por el VI Distrito y por todo Tamaulipas.

“Yo les quiero dejar muy claro que lo que quiero es poner mi granito de arena como lo hice en Xicoténcatl, para que el Mante y la región tengan un crecimiento de verdad en todos los aspectos”.

Por cierto, el sábado y domingo, CHENTE VERASTEGUI continuó con su gira de proselitismo político por municipios del centro y sur de la entidad como Llera, Miquihuana, Zaragoza, entre otros.

