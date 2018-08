Se preparan karatecas tamaulipecos para el Panamericano 2018.

Agosto 20 de 2018

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Seis atletas de la selección de karate de Tamaulipas

han sido llamados a formar parte de la Selección de México, con el objetivo de

prepararse para al XXIX Campeonato Panamericano de Karate Sub 14, Cadetes,

Junior y Sub 21, que se vivirá en Río de Janeiro, Brasil, del 21 al 27 de agosto.

Los tamaulipecos fueron seleccionados de acuerdo a los diferentes procesos

selectivos, además del ranking, por la Federación Mexicana de Karate.

Los seleccionados se encuentran concentrados en el Comité Olímpico Mexicano

(COM), en la búsqueda de mejorar su técnica y lograr el nivel óptimo para su

desarrollo en el Panamericano.

Los Tamaulipecos que formarán parte del conjunto nacional son Rodrigo Castillo

Ramos, Rafael Alfonso López Carmona, Clarissa Rodríguez Hernández, Mariana

Castillo Coronado, Yaneth Quiroz, Ana Karen Rodríguez Hernández.

Además, cuatro entrenadores serán parte de este equipo; Alfredo Ramos

Ramírez, Tomas Rodríguez Zamora, Osiris Villanueva Zamarripa y Aarón Ramírez

Pimentel.

El Instituto del Deporte de Tamaulipas, brindó las facilidades para que los

seleccionados cumplieran con sus procesos selectivos; además otorga el apoyo

constante en competencias y entrenamientos, pendiente del desarrollo de los

tamaulipecos.

