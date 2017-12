Seguro automotriz gratis

Lo obsequiará el Gobierno del

Estado a quien pague en enero

Derechos de control vehicular

De la Redacción

El Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado Arturo Soto Alemán confirmó que los propietarios de vehículos registrados en Tamaulipas recibirán gratuitamente un seguro contra daños a terceros una vez que paguen los derechos de control vehicular 2018 a partir de enero próximo.

Después del 31 de julio del 2018 quien no porte engomado especial, se le aplicarán multas hasta por 4 mil 529 pesos; tanto policías estatales como agentes de Tránsito podrán detener los vehículos para aplicar la infracción correspondiente.

El sábado pasado una vez que el H. Congreso del Estado autorizó el Presupuesto de Egresos del Estado para el año 2018 y la autorización respectiva de la compra de seguros para vehículos, Soto Aleman publicó en redes sociales esa noticia. (Ver recuadro superior)

“Unos días antes el mismo funcionario en su cuenta escribió: No te dejes ENGAÑAR por organizaciones fraudulentas, no les regales tu dinero, no es necesario.

Para los propietarios de estos vehículos pronto les daremos a Conocer un método que les permita estar más seguros, NO HABRÁ DECOMISOS, NO PERDERAN SU PROPIEDAD, quienes los usan por necesidad como medio de transporte esten tranquilos; estamos trabajando por ustedes, siempre conscientes de la necesidad de la gente.

Y al 100% de los propietarios de vehículos Nacionales les tendremos una Excelente noticia.

#SoloBuenasNoticias #NoTeDejesEngañar

Compartan para que la gente esté bien informada”

