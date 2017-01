SEÑAL POLITICA

POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

-PROTESTAN PERREDISTAS CONTRA GASOLINAZO

-REGIDOR REYNOSENSE ATIENDE ACCIONES Y GESTIONES

FESTEJOS POR EL DIA DEL PERIODISTA EN MATAMOROS y en la asociación COMUNICADORES UNIDOS que dirige MARIO DIAZ VARGAS, donde se dió cita el alcalde de la ciudad, JESUS DE LA GARZA DIAZ DEL GUANTE asi como en representación del gobernador del estado FRANCISCO GARCIA, estuvo el secretario de educación, HECTOR ESCOBAR, quien dejó un mensaje muy directo de reconocimiento a la labor periodística por parte del ejecutivo estatal, oiga y no dude que pueda ser este jóven funcionario una promesa política, pues con buen ambiente dentro del PAN surgiría como un prospecto a la presidencia municipal en un futuro no muy lejano, hay que mencionar que en la convivencia de los COMUNICADORES UNIDOS se dieron cita muchos compañeros periodistas, nos tocó la oportunidad de compartir la mesa con el decano del periodismo tamaulipeco, el matamorense DON ARMANDO TREVIÑO autor de la columna PROTOCOLO POLITICO, sin duda amena charla y anécdotas, le saludamos desde este espacio. Asi mismo se dieron cita en el evento TELLO MONTES, director de comunicación social del ayuntamiento, ANTO TOVAR, diputado local por el X distrito electoral que anda muy movido quedando pendiente la entrevista; También estuvo presente JUAN VILLAFUERTE MORALES, dirigente del sector obrero , EDGAR ARIAS quien facilitó el sindicato de alijadores para el magno evento tradicional, asi como el compañero periodista y representante de comunicadores unidos en la capital del estado, CUAUHTEMOC DIAZ MARTINEZ; Amigos periodistas como MARTIN SIFUENTES, ARMANDO SANDOVAL, entre otros amigos, entregó reconocimientos como es costumbre del lider MARIO DIAZ, asi como un emotivo mensaje de trabajo y acción que emprende la asociación civil en varios municipios y no podia faltar la conducción de la ceremonia en manos de JOSE PINALES…..

le comento que Ante la posible llegada de connacionales que prefieren quedarse en México e incorporarse a las actividades de nuestro país, por el temor de ser deportados, el presidente municipal, JESUS DE LA GARZA, informó que están en pláticas con el Grupo Regional de Seguridad y autoridades americanas, previendo una eventual deportación masiva por esta frontera.“Todavía no sabemos qué impacto vaya a tener, la llegada de la nueva administración del gobierno estadounidense, en cuanto al número de repatriados, pero tenemos que estar preparados, para que se haga de manera ordenada”.El munícipe señaló que personal de la Administración de la Aduana local, comentaron que paisanos que ingresaron a México a pasar la temporada de fiestas de Navidad, el año pasado, les informaron que ya no regresarían al país del norte….

En la capital del país, El diputado federal RAFAEL HERNANDEZ SORIANO, presentó una iniciativa para reformar los ordenamientos que rigen a los Órganos Constitucionales Autónomos, ya que éstos consideran trabajadores de confianza a todos sus servidores públicos. Entre los trabajadores de confianza, y por ende representantes de la parte patronal, afirmó, los que por su función debieran ser catalogados como de base, ven violados sus derechos laborales al estar limitados al goce de las garantías que como tales les corresponden. El diputado se refirió al personal de confianza de los institutos Nacional Electoral (INE) y Federal de Telecomunicaciones (IFT), así como las comisiones Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y Federal de Competencia Económica. El legislador perredista dijo que presentó su iniciativa para reforman las leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales; de la CNDH; Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley Federal de Competencia Económica. El secretario de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados explicó que el objetivo es cerrar la brecha a los regímenes de excepción que

prevalecen en materia laboral en dichas disposiciones. El trabajador de confianza representa los intereses del patrón frente a otros trabajadores y realiza funciones o actividades específicas; es decir, son una excepción dentro de la empresa o dependencia, destacó. En ese marco, se refirió a que los derechos de igualdad, libertad de reunión y asociación, y seguridad jurídica, así como de las garantías sociales de permanencia en el empleo, igualdad de salario, profesionalización y escalafón, entre otras. Sin embargo, sostuvo, en las leyes que propone modificar y que rigen a otros órganos autónomos, prevalece una disposición que genera una situación de iniquidad entre órganos pares, jurídica y orgánicamente, por lo que es urgente su armonización con el resto. Afirmó que es ilegal aplicar dos consecuencias jurídicas a una misma premisa fáctica: dotar a ciertos trabajadores de Organismos Constitucionales Autónomos de la protección más amplia de la ley laboral y, a otros, privarlos de ella”. Toda ley reglamentaria debe respetar los lineamientos y las garantías mínimas establecidas en la Constitución y en los Tratados Internacionales en materia laboral de los que México es parte. La iniciativa, agregó Hernández Soriano, propone cerrar la brecha a los regímenes de excepción que prevalecen en materia laboral en las citadas leyes, armonizando el marco legal vigente, en lo que respecta a los Órganos Constitucionales Autónomos y recuperar el principio de supremacía constitucional. Ello, finalizó, es la pauta para que todas y todos los mexicanos podamos vivir en un país que se rija por los valores democráticos y por el imperio de la ley, la equidad y la justicia.

ALFREDO GARCIA BECERRA, fue designado director de comunciación social del ayuntamiento de Ciudad Mante por el alcalde, FRANCISCO LEAL GUERRA, esta designación sin diuda alguna por el trabajo y profesionalismo de ALFREDO GARCIA, garantiza el enlace que mejor vaya a tener el ayuntamiento mantense con los medios de comunicación y sino pal baile vamos…..

ALFONSO PEÑA, regidor reynosense, viene trabajando en sendas gestiones y encomiendas del cabildo municipal de Reynosa para fortalecer la política de trabajo, por lo que no hay que perderlo de vista, pues es uno de los regidores que mas comprometido se encuentra con la política de trabajo de la alcaldesa MAKI ORTIZ DOMINGUEZ, quienen este año concretará proyectos muy positivos para la ciudad…

BUENA CONVOCATORIA tuvo el secretario general del PRD en Reynosa, ALEX PEREZ SANTANA para protestar junto a ciudadanos, organizaciones, movimientos políticos y sociales de izquierda además de comités vecinales el pasado 6 de enero como protesta por los abusos del mal gobierno, esto fue frente a la puerta de PEMEX en la tarde del viernes concretamente contra el alza del precio de litro de gasolina, sosteniendo el lider político perredista que la lucha social sigue pendiente y latente en favor de la población…

Y fijese que en el municipio de Jiménez Tamaulipas, el jóven político y ex funcionario municipal, PATRICIO GALLEGOS, no hay que perderlo de vista, su participación y arraigo entre la población asi como el área rural de este municipio le abren la puerta para ir en busca de la presidencia municipal por cualquier via partidista o hasta en la vía independiente, cuenta con apoyo popular, fue dirigente juvenil del PRI, dirigente de la asociación civil México Avanza en Jiménez y cuenta con apoyo en la base territorial…

YA QUE ANDAMOS POR EL CENTRO DEL ESTADO, ha venido realizando buena labor EDUARDO ALVARADO como alcalde de la ciudad de Nuevo Padilla, no hay que dejar de lado el esfuerzo que realiza como alcalde panista, pues dejó huella en la primera ocasión que fue alcalde….

Como en Guemez Tamaulipas CARLOS ADRIAN CARDENAS efectúa una labor muy fuerte llevando beneficios a los edjidos de la zona y región sobre todo en el sector educativo donde se encuentra trabajando y aterrizando beneficios en las aulas de escuelas y las techumbres con un programa ambicioso para demostrar que cuenta con la sensibilidad

política y social pero también con el respaldo del gobernador del estado FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA…..

FELICITAMOS POR SU CUMPLEAÑOS este 8 de enero al PROFR. CESAR ROSALES, OSCAR MORALES, SERGIO IBARRA Y MARY ROCHA mientras que este 9 de enero cumplen años el amigo SERGIO OSORIO, KARLA VIVIAN RESNDEZ, CARLOS IZAGUIRRE Y JULIAN LOPEZ PECINA, felicidades…..

Y LOS INVITAMOS A que nos escuchen en nuestro programa radiofónico PANORAMA INFORMATIVO en Notigape De Reynosa en la 1390 am de lunes a viernes a las 15 horas con información política, de sociedad, cultural, deportiva y también importantes entrevistas en vivo…y nos veremos.

Me gusta: Me gusta Cargando...