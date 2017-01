SEÑAL POLÍTICA

POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

-HABRA RELEVO DE FUNCIONARIOS AL CUMPLIR LOS 100 DIAS

-AUDITARAN OBRA DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS EN COMAPA: G. VIVIAN

AL CUMPLIR LOS PRIMEROS CIEN DIAS dentro del nuevo gobierno tanto estatal como municipales se esperan algunos relevos dentro de los mismos, algo que es muy natural, por lo que no dude que pueda darse en municipios importantes estos ajustes de personal que nomás no dió el kilo y uno de los municipios que está en en vísperas de ajustes es el municipio de Nuevo Laredo, por lo que no dude que en la capital del estado o bien en el gobierno del estado pudieran ajustarse algunos relevos de funcionarios…..

MIENTRAS QUE EL DIPUTADO LOCAL, ROGELIO ARELLANO se encuentra recorriendo en los dias que está en su distrito electoral tanto ejidos como colonias de los municipios de Matamoros y Valle hermoso, en esta ocasión visitó y convivió con los amigos del ejido Sandoval de Matamoros festejando el día de los Reyes y apoyando con regalos para los niños con quienes departió alegrías y comentarios de las acciones que realiza como legislador, además de recoger y dar respuesta a algunas demandas ciudadanas de los hombres y mujeres del campo para resolver….

SIXTO REYES VERAZA, regidor por el Partido Movimiento ciudadano en Reynosa, ha mantenido un ritmo de trabajo de impulso en diferentes aspectos y gestiones, por lo que no hay que perderlo de vista, además de su labor dentro de las diferentes comisiones donde participa activamente en el honorable cabildo municipal, es de los activistas que incluso la ciudadanía le toca la puerta para encausar algunas gestiones en diferentes áreas del ayuntamiento que preside MAKI ORTIZ DOMINGUEZ….

UN EVENTO del partido acción nacional de Reynosa que estaba programado para este lunes con motivo de festejar el dia del periodista se pospuso para el dia juéves 12 de enero, por lo que se comentó que por motivos de salud del dirigente local DAVID AGUILAR MERAZ tuvieron que optar por otra fecha para realizar dicho evento…..

POR CIERTO NOTA A PARTE requiere el comentar que JOAQUIN TORRE PEREZ CAMPOS, un jóven entusiasta que encabezara movimientos políticos en favor del ahora gobernador del estado y en Reynosa en favor de la ahora alcaldesa MAKI ORTIZ DOMINGUEZ, realizó importante actividad social en favor de la niñéz de la colonia Margarita Maza de Juárez, llevando regalos y roscas de reyes a la niñés y madres de familia que se dieron cita este pasado lunes en dicha colonia, reiterando que el jóven lider tiene madera y no hay que perderlo de vista, pues como promesa del PANISMO seguramente tiene en su haber la oportunidad de trascender y sino pal baile vamos…..

MIENTRAS QUE EN LA COMAPA DE RIO BRAVO su gerente general, ING. RAUL GARCIA VIVIAN, dijo que la Planta Tratadora de Aguas no se encuentra en funcionamiento y por el costo tan elevado que tuvo, va a estar llevándose a cabo una auditoría a fondo para conocer donde esta la falta de criterio en el material utilizado, mismo que es d baja calidad, pues no funcionó mas que solo algunois meses. Y dijo que “ya se solicitó a la diputada ANA LIDIA LUEVANO, quien es integrante del Consejo de Administración,

trabajar de la mano para revise tanto la inversión como la calidad de la obra en mención, para hacer que el daño sea resarcido en beneficio de los riobravenses”

Reiteró el gerente general que “Finalmente es el ciudadano a quien se afectaron ella, en la ultima junta de consejo se solicitó una auditoría y yo espero que en los próximos días tengamos noticias del tema de la planta porque no se vale, una obra que costo 30 millones de dólares y no funciona siendo los ciudadanos los que tienen que pagar por funcionarios que no hicieron bien su trabajo”.

“Ya lo determinarán las instancias judiciales, si se hacen efectivas las fianzas a los contratistas, si hay funcionarios responsables también de esto ya lo resolverán la autoridades correspondientes que procede”, expresó.

“Hay sectores muy deteriorados, tenemos detectado que se ocuparía una inversión de 55 millones de pesos para poder corregir los problemas de ese tipo que hay en la ciudad, asi como también de unos caídos en los que tendríamos que tener una inversión de alrededor de 10 millones de pesos”, concluyó.

