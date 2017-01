SEÑAL POLÍTICA

POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

-ANUNCIAN INVERSION PARA REYNOSA: MAKI

-PARTIDO DEL TRABAJO TIENE REGISTRO Y TENDRA CANDIDATOS: CENICEROS

INICIO ESTA COLABORACION felicitando con mucho cariño y respeto a DON RODOLFO VIVIAN AVILA, padre de quien esto escribe y quien llega a un año mas de vida con ese ejemplo que nos hereda a su familia, desde este espacio mi abrazo como siempre y que vengan muchos años mas, FELIZ CUMPLEAÑOS este 27 de enero….

MAS NOMBRAMIENTOS en el gobierno del estado, esta ocasión fue en favor de la LIC. MARIA LUISA GARCIA MARTINEZ a quien le soplaron y llegaron los vientos de cambio, por lo que es la nueva oficial del registro civil en el municipo de Rio Bravo. Aqui se dió cita para acompañarles el gerente de la COMAPA, RAUL GARCIA VIVIAN, además de la jefe de la oficina fiscal del estado, ROXANA GOMEZ PEREZ. Tras la designación de esta nueva funcioanria, quien ha sido priísta y regidora asi como ex candidata por el partido del trabajo a diputada federal en el III distrito electoral, realizó campaña política al lado de la candidata ROXANA GOMEZ PEREZ, quien sin duda dió un empujoncito para alcanzar el encargo público donde se percibe un cambio sin duda de actitud y atención a la ciudadanía….

EL REGIDOR JOSE ALFONSO PEÑA RODRIGUEZ, de la comisión de hacienda dentro del cabildo municipal de Reynosa ha sido muy transparente, no hay que perderlo de vista al edil, que ha salido avante en las propuestas hechas ante el cabildo municipal, respaldando en mucho las propuestas y acciones para mejorar el desarrollo de la ciudad, siguiendo una política de trabajo y de partido junto a la alcaldesa MAKI ORTIZ DOMINGUEZ, quien ha anunciado proyectos importantes e inversiones en pavimentación y la construcción del carcamo 1 para mejorar el drenaje sanitario de mas de 22,000 usuarios, por lo que aqui el regidor ALFONSO PEÑA manifestó que hay confianza de parte de la comunidad reynosense por el trabajo que desarrolla el ayuntamiento….

Y EN RIO BRAVO, Siguiendo la tarea de hacer del Conalep Tamaulipas una institución de calidad y prestigio, y así poder ser parte importante de la reconstrucción del tejido social en el estado, el día de hoY se realizó una reunión de trabajo entre el equipo De Dirección General y el personal administrativo y docente del Plantel Victoria con la fnalidad de dar a conocer su política educativa y que todos se sumen a esta importante encomienda. Estuvieron presentes el LIC. AGUSTIN DE LA HUERTA MEJIA, Director General del Conalep Tamaulipas, el Director del plantel C.P. OSCAR MENDEZ, la Delegada Sindical SUTCONALEP Lic. MARIA MARTINEZ MARTINEZ, la C.P. BERENICE VELAZQUEZ ESCALANTE quien es delegada de los maestros de este plantel.

Dijo el director estatal que se deberá unir esfuerzos para sacar adelante al Conalep Tamaulipas, trabajando con amabilidad y dando resultados con 7 objetivos trazados en su administración como son: Cultura Organizacional, Calidad en los Servicios, Imagen Institucional, Calidad Académica, Mejorar indicadores académicos, Reducir la deserción y Generación de Ingresos…..

JUANITA SANCHEZ además de ser diputada local por el IV distrito electoral, es la presidenta del congreso del estado de Tamaulipas en este mes de enero y misma que promvió un exhorto a la delegacion federal en Tamaulipas del Programa Prospera que dirige MIGUEL CAVAZOS GUERRERO el hijo del ex gobernador MANUEL CAVAZOS LERMA en el sentido que de manera eficiente entregue los apoyos a la ciudadania en coordinación con las autoridades estatales y municipales, por lo que ya una vez levantó ámpula entre los legisladores priístas y con esto seguramente seguirá poniendole el cascabel al gato, pues conocedora del sentir de la ciudadanía por el mal manejo y corrupción que se observa en muchos de los programas sociales estaremos atentos al resultado, aqui cabe mencionar que el manejo que han hecho persoajes de la SEDESOL federal no ha sido nada bueno y entre ellos está la falta de información que deja un tal JONHATAN ZORRILLA, empleado de MIGUEL CAVAZOS GUERRERO precisamente en la ciudad de Reynosa…..

ALEJANDRO CENICEROS MARTINEZ Y ARCENIO ORTEGA, junto a RAMIRO BARRON BARBOZA, LAURA LEYVA como dirigentes y comisionados nacional, estatal y municipal respectivamente se reunieron en dias pasados con medios de información de la ciudad de Reynosa y Rio Bravo, alzando la voz una vez mas por el llamado gasolinazo que viene afectando fuertemente a la bolsa del mexicano y que en la frontera norte afecta enormememnte a la economía regional, aqui el ex diputado local ARCENIO ORTEGA señaló que no permitirán un gasolinazo mas, delató a los diputados federales que votaron a favor de este aumento contra los mexicanos y como tal se encuentran formando ya un frente común con otros organismos nacionales.

Por su parte el Partido del trabajo señala ALEJANDRO CENICEROS MARTINEZ, no ha desaparecido, no ha claudicado en su lucha política nacional y como partido de izquierda es el mas identificado con la sociedad en lo general, por lo que sigue llevando una lucha permanente en favor de las clases medias populares.

RAMIRO BARRON BARBOZA, criticó ampliamente también el manejo que ha tenido ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR en el sentido de no lograr la unificación de la izquierda en torno a un proyecto viable tumbo al 2018, como comisionado estatal del partido del trabajo manifestó que en Rio Bravo se trabaja para ir con candidatos y un posicionamiento fortalecido a todas las elecciones y que la coalición con MORENA es difícil o imposible de lograrse por la falta de apertura y entendimiento político que la unidad de las izquierdas es mas fuerte que una sola persona….

MIENTRAS QUE El PROFESOR ARMANDO PEÑA HINOJOSA, jefe del CREDE, Centro regional de desarrollo educativo es un funcionario venido a menos, sigue siendo un elemento nocivo para el sector educativo, desde la simple visión de ser un maestro jubilado no está actualizado, poco debe importarle el trato a los maestros y de estos a los alumnos o padres de familias en las instituciones, no se sabe que pasa con muchos de los problemas que aquejan a esta dependencia del sector educativo, su puesto se lo debe a GERARDO TERAN, un funcionario que no tiene mucho que ofrecer y si mucho que señalarsele desde su paso por la secretaria de educación en el estado, donde no dejó buenos números. Varios maestros en lo quedito han expresado su desarraigo, su falta de interés y ser un funcionario gris al frente de la jefatura del centro regional de desarrollo educativo en Rio Bravo y esto tiene preocupados a los maestros, a la ciudadanía, sin duda el relevo se acerca de un momento a otro como fue el caso de algunos centros regionales que han sido relevados sus titualares…..

Dados en dias pasados algunos este nombramientos por parte del representante del gobernador del estado, FRANCISCO GARZA DE COSS concretamente en El CREDE como nueva titular del mismo la maestra panista GUADALUPE DINORA CADENA SALINAS, se apresta a dar una investigación a fondo del manejo de la dependencia que por muchos años estuvo en manos del biólogo ANTONIO CABALLERO GALVAN, que llegó ahi por alguna recomendación del centro y sin antecedentes dentro del trabajo magisterial les dieron una bofetada a los del SNTE, a los maestros, poniendo en un lugar privilegiado para el magisterio como es la jefatura de la representación de la secretaria de educación del estado en Reynosa a un elemento que ha sido un operador electoral de procesos electorales a favor del PRI, un elemento que no tenía la idea mínima de la relación con el magisterio y donde se tuvieron difíciles momentos. Hoy se ha retirado el biólogo CABALLERO GALVAN y asume una maestra que viene del liderazgo magisterial y con ello sin duda tiene opciones de cambiar la política de trabajo….

ALLA EN CAMARGO le comento que Al entregar hace algunos dias material deportivo a la escuela secundaria federal Cuauhtémoc, la alcaldesa EDELMIRA GARCIA DELGADO reiteró su compromiso de “Echarle Ganas” al deporte en todas y cada una de las disciplinas que aquí se practiquen. Acompañada por la directora de fomento deportivo BELINDA REYNA LOPEZ y la presidenta del DIF Nathaly Nava García, la jefa del ejecutivo local hizo entrega a la directora, maestros y alumnos de la institución de balones y redes para la práctica de futbol, basquetbol.

En mi gobierno destaco García Delgado durante un breve mensaje, estamos comprometidos con el deporte en todas sus disciplinas, por eso estamos impulsado el fut bol, basquetbol, volibol, beisbol, softbol, box en todas las categorías de las ramas varonil y femenil. Durante estos primeros 100 días de la administración municipal Edelmira García Delgado ha demostrado que está convencida que la práctica de alguna disciplina deportiva mantiene en forma físicamente y mental a niños jóvenes y adultos pero sobre todo alejados de cosas malas…..

ERIKA SALDAÑA, GEORGINA APARICIO, CLAUDIA PACHECO, ALICIA PIZAÑA, ALBERTO MUÑOZ, JUAN VELAZQUEZ REGINO BERMUDEZ, JAVIER GARZA Y DAVID AGUILAR, son regidores entre otros además, de ALFREDO CASTRO, que se han opuesto a acciones que la alcaldesa de Reynosa y como integrantes del cabildo municipal, han puesto en contra de lo que se propone para renovar el desarrollo de la ciudad mas importante del estado de Tamaulipas y hay que señalar que prefieren reunirse con diputados locales que con la alcaldesa para tratar de sumarse a muchos buenos y positivos proyectos que ha propuesto la jefa edilicia de Reynosa, ya dijo DAVID AGUILAR que atendían a acuerdos políticos de otra índole por eso aquello de varias o cambiar su voto a favor o en contra obedece a otros acuerdos políticos que posiblemente se encuentran fuera del honorable cabildo municipal donde deberían deliberarse y dirimir cualquier situación que aqueja a la política y acuerdos que deben de ser en el cabildo y no en el café de entrente de la plaza o en lo obscurito….

BUENO SERIA CONOCER QUE han hecho algunos regidores y síndico en sus comisiones aparte de andarse codenado en las altas esferas de la política cuando lo que quiere la ciudadanía es que los atiendan en sus demandas comunitarias asi como dar seguimiento al trabajo social, pero no, anan mas preocupados por otro tipo de acuerdos, al menos asi lo dijo el coordinador de la bancada panista DAVID AGUILAR….

CON el movimiento nacional por la esperanza que dirige en Tamaulipas CUITLAHUAC ORTEGA MALDONADO, definió que el gasolinazo no es una medida de apoyo a la

economía, en su caso siguen realizando acciones de apoyo a la familia, a la comunidad tamaulipeca

LA UAT SE CONVULSIONA, sin duda que la guerra interna está a todo lo que da contra el rector ENRIQUE ETIENNE y este a su vez con el latigo en la mano mantiene el control al momento de la situación, un sitio como es la UAT donde este señor rector ha hecho y desecho como ha querido, su sostén político ya no es posible, sus excesos en el poder han sido suficientes para que venga el relevo, además de la falta de atención que ha puesto a la administración de la institución por cumplir caprichos de la política de trabajo del anterior gobernador del estado EGIDIO TORRE CANTU, que lastima que estén utilizando la casa de estudios de los tamaulipecos para este tipo de cosas….

PERO EN NUEVO LEON En un hecho sin precedentes, el Gobierno Ciudadano logró la vinculación a proceso del ex Gobernador RODRIGO MEDINA DE LA CRUZ por los delitos de peculado y daño contra el patrimonio del Estado, y la prisión preventiva como medida cautelar.

Ante un probable daño contra el patrimonio estatal aproximado a los 3 mil 128 millones de pesos, el Juez Miguel Ángel Eufracio dictó la prisión preventiva al considerar que las penas de hasta 12 años de prisión por los delitos y la falta de arraigo en Nuevo León pueden provocar la sustracción de la justicia del ahora investigado. El 9 de agosto del año pasado, el ex Gobernador fue vinculado a proceso por ejercicio indebido de funciones por presuntas irregularidades en los incentivos otorgados a la armadora KIA Motors, por más de 3 mil millones de pesos y exenciones de impuestos que excedieron los montos establecidos por la ley. Aunque en aquella ocasión la Subprocuraduría Anticorrupción pidió también la vinculación a proceso por peculado y delitos contra el patrimonio del Estado, pero el Juez de Control consideró que aunque los ilícitos sí existían, no se acreditaba la participación de Medina de la Cruz como inductor.

La madrugada de este jueves, tras más de 18 horas de audiencia, la Fiscalía sostuvo que el ex Mandatario debe ser juzgado por su probable autoría intelectual en los delitos que le atribuye. Medina de la Cruz acudió a la audiencia realizada en el Palacio de Justicia de Monterrey acompañado de su defensa, integrada por el ex Procurador General de Justicia del Estado, Javier Flores, el penalista Alonso Aguilar Zinser y un grupo de abogados asistentes. Tras la vinculación a proceso y la solicitud de la Fiscalía para dictar medidas preventivas, el abogado de la defensa presentó un amparo ante la autoridad para evitar las medidas cautelares en su contra, sin embargo, el Juez de Control lo rechazó, al señalar que se encuentra en otra etapa del proceso.

FELICITAMOS POR SU CUMPLEAÑOS este 22 de enero a ORFA CORTINA y asi mismo este 24 al LIC. y notario público, JUAN ALONSO CAMARILLO. De la misma manera este 26 de enero a JULIO CORTEZ, DR. JOSE DE LA GARZA, AMILCAR CALLES ARRIAGA Y LIC. ARMANDO VIDALES, enhorabuena…. Mientras que este 27 felicitamos a CARLOS PEREZ SANCHEZ, JUAN ANGEL GARCIA ROCHA, JAVIER COSME, recordamos al LIC. CARLOS CUESTA GUEVARA (q.e.p.d.) y a la señora OFELIA MENDOZA muy activa en la labor social…

Y LOS INVITAMOS A que nos escuchen en nuestro programa radiofónico PANORAMA INFORMATIVO en Notigape De Reynosa en la 1390 am de lunes a viernes a las 15 horas con información política, de sociedad, cultural, deportiva y también importantes entrevistas en vivo…

