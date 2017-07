SEÑAL POLITICA

POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

ACCIONES CON REALIDADES EN MATAMOROS pues De acuerdo con el Proyecto Integral de Pavimentación y el programa de obras, anunciado por el presidente municipal JESUS DE LA GARZA DIAZ DEL GUANTE, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, habilitó 12 frentes de trabajo en distintas colonias de la ciudad, con una inversión superior a los 4 millones 748 mil pesos, en acciones de beneficio para los habitantes de comunidades como la Campestre del Río I, El Porvenir, Juan C. Bonilla, Expofiesta Oriente y La Libertad, entre otras.

En la colonia Campestre del Río I, habitantes, alumnos y maestros del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios, -CBTIS- # 275, expresaron su agradecimiento por la obra de pavimentación de la calle Alfonso Sánchez Madariaga, donde se encuentra ubicado, ya que garantiza condiciones dignas de acceso al plantel y calidad de vida para las familias del sector.

Tan sólo el CBTIS 275, atiende diariamente 850 alumnos, afirmó el director CLEMENTE GUILLEN PALOMINO, en tanto familias del lugar, reconocieron la palabra del presidente municipal JESUS DE LA GARZA, en razón de cumplir el compromiso de realizar dicha obra, que desde hace 14 años, venían solicitando sin respuesta positiva.

Los trabajos de esta calle, (Alfonso Sánchez Madariaga), consta de 137 metros lineales, y de igual forma a las obras que realiza el Municipio de Matamoros, contará también con cordones, banquetas, instalación de tomas de agua, descargas sanitarias, alumbrado público y forestación, con una inversión de un millón de pesos, informó el secretario de desarrollo urbano, IVAN ROBLES FLORES.

En otras acciones, se trabaja en las calles Sexta, en el tramo comprendido de Cuarta al Dren, de la colonia Juan C. Bonilla, con un costo de 748 mil, 930 pesos; en la calle Tercera, de División del Norte a Escuela, de la colonia La Libertad, con un monto de 1 millón 451, 346 pesos. En la colonia Expofiesta Oriente, se destina 1 millón 54 mil pesos, en los trabajos de la calle Plaza Norte, de San Fernando a San Jacinto y en El Porvenir, en la calle Olmo, de Mezquite a Cedro, con una inversión superior al millón de pesos…

RECUERDA A HECTOR GARZA GONZALEZ?, ex candidato a gobernador por MORENA en la próxima elección local pasada, parece no tener todas las cosas a su favor, pues el militante y aguerrido político y abogado de Nuevo Laredo, OSCAR ALARCON SANTOS dijo que no es quien el señor este para definir candidaturas, quienes si o quienes no pueden alcanzar a ser candidatos.

LO ANTERIOR al señalar que en rueda de prensa manifestó el reynosense que ni CARLOS CANTU ROSAS ni RAMON GARZA BARRIOS podrían ser candidatos por MORENA a algún cargo de elección popular ni tampoco ningún ex alcalde o ex diputado local, sin duda que aprovecha la oportunidad para poner un alto a FELIPE GARZA NARVAEZ si en su caso se toma en cuenta o bien a un ERASMO GONZALEZ por mencionar otros mas que podrían hacerle sombra al reynosense, esto no quiere decir que el señor HECTOR GARZA conocido con un apodo pero como no nos gusta manejar apodos en este espacio por ética, se rie seguramente de que algunos integrantes de MORENA no lo han podido destituír de un puesto que dice OSCAR ALARCON no existe en el organigrama del partido político. Asi que las cosas al interior de MORENA no andan muy bien que digamos, mas bien parece ser que se encuentran en el mismo terreno que en el año 2006 donde podría repetirse la historia en el sentido que AMLO no ganó en Tamaulipas por la falta de organización electoral y comunión de los grupos político ciudadanos que se encontraban en ese momento peleando el mando a los dirigentes de entonces en los partidos PRD, PT Y PMC, esta ocasión solo el PT va en esa ruta y no representa realmente una fuerza política de peso….

MIENTRAS TANTO le comentamos que Con la coordinación entre instituciones La Comapa, Comisión Municipal De Agua Potable y Alcantarillado de Reynosa, Personal de la CEAT del gobierno del estado, Protección Civil y dirección de tránsito, atendieron este lunes por la mañana el incidente en Boulevard Río San Juan, Fracc. Las Fuentes. Lo anterior ante la caída de un camión-revolvedora de concreto en un socavón, desplomándose debido a los diversos daños que tiene la red de drenaje sanitario construida hace más de 40 años.

Indicando el gerente general del organismo, Ing. NESTOR GONZALEZ MEZA que dicho socavón es una caverna que hace más de un año ya había presentado grietas en el pavimento, que obligaron a la colocación de señalamientos que constantemente son robados.

Ante tal situación de riesgo, señaló que el Gobierno del Estado en apoyo al desarrollo de nuevas acciones que permitan la seguridad y un mejor servicio a la comunidad, realiza una obra paralela al Colector Río San Juan para sustituirlo, que al terminar el tendido de la nueva tubería, será rellenada la actual, con el objetivo de que la nueva obra funcione con la eficiencia necesaria y también evitar este tipo de accidentes, por lo cual la calle está marcada en el trayecto de la red y hay maquinaria en el lugar. De la misma manera para prevenir futuros daños en pavimentaciones y calles en proceso de rehabilitación, el gobierno de la ciudad que dirige la alcaldesa MAKI ORTIZ DOMINGUEZ, se encuentra realizando estudios con la finalidad de rehabilitar las redes de agua potable y sanitaria.

Uno de los mas claros ejemplos de estas acciones de rehabilitación es la calle 20 de noviembre en el fraccionamiento Reynosa como se han estado desarrollando con personal de COMAPAasi como en en otras arterias la ciudad.

Y En gira de trabajo este lunes, el presidente municipal, ENRIQUE RIVAS CUELLAR entregó tres obras de mejoramiento de vialidades con concreto hidráulico en las colonias, La Fe y Mirador, calles que por años representaron un problema de tránsito para los vecinos del sector. La primera obra se entregó en el crucero de Jaumave y Lauro del Villar en la colonia La Fe, lugar en el que se pavimentaron mil 070 metros cuadrados con inversión de un millón 336 mil 299 pesos, para el beneficio directo de 260 habitantes del sector. “En campaña nos tocó caminar por este sector y no podíamos avanzar porque casa en que tocábamos los vecinos de manera genuina nos pedían reparar su calle, no se me olvidan sus palabras. Este es un día significativo, estamos entregando resultados, los vecinos no perdieron la fe en el gobierno municipal”, dijo el alcalde. Asi mismo comento que El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia exhorta a la ciudadanía a denunciar cualquier caso de adulto mayor víctima de maltrato o viva en total abandono.

Y DONDE SERGIO GARCIA GARZA, procurador de Protección a la Mujer, la Familia y Asuntos Jurídicos del DIF Municipal, mencionó que la población puede realizar su denuncia anónima a la línea de emergencia 075. Indicó que cuando reciben reportes de adultos mayores abandonados es el área de Trabajo Social quien verifica su condición, se les realizan estudios médicos, psicológicos y socioeconómicos, para saber si son aceptados en la Casa Hogar Asilo Vida y Esperanza que pertenece al DIF Nuevo Laredo.

Mientras que en el estado, La Procuraduría General de Justicia del Estado informó cambios en su estructura interna para fortalecer a las Policías Ministerial e Investigadora y contar con una corporación de investigación altamente capacitada, en beneficio de la sociedad tamaulipeca contribuyendo así al restablecimiento de la paz y el Estado de Derecho en la entidad. Fue designado como Comisario General de la Policía Investigadora el General LUIS GARCIA AREVALO, en lugar del Ingeniero Teniente de Navío, VICTOR ULISES OSORIO, quien a partir de hoy será Director de la Policía Ministerial del Estado…

EN RIO BRAVO los regidores del PAN, FERNANDO GOMEZ Y CLAUDIA CHAPA MARTINEZ fueron los únicos que pusieron el grito en el cielo por la situación de la famosa nomina del ayuntamiento hace algunas semanas atrás, y el congreso del estado ya parece ocuparse del asunto para meter en cintura el desgarriate que se trae el municipio, aunado a ello la baja de director de comunicación social de presidencia de GERARDO ADAME a un simple asesor que en realidad no sabemos en que pueda asesorar al departamento de prensa cuando a estado siempre por debajo de la mesa y de esto basta la crítica de varios comunicadores que asi lo han hecho saber, quiere decir que las cosas no andan muy bien que digamos…

ASI MISMO En el marco de un día de intensa actividad que inicia a temprana hora con los actos conmemorativos al CXLV aniversario luctuoso de la muerte del benemérito de las américas Benito Juárez García, y continuará con la atención a demanda en comunidad de la zona cañera, el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA supervisó y participó en el reinició del bacheo en el primer cuadro de Ciudad Mante, Donde fue Acompañado del director de Servicios Públicos Municipales HUMBERTO HERNANDEZ, de la síndica municipal NORMA BENAVIDES, y de los regidores ADRIANA AVALOS y JUAN MANUEL HERNANDEZ ACEVEDO constató las tareas que realizaba el personal en la calle Guayalejo entre Obregón y Pedro J. Méndez…

Enviamos saludos al maestro HECTOR BLANCO del área de deportes en Rio Bravo por una pronta recuperación… Asi mismo felicito por su cumpleaños este 18 a DANIEL SOSA CARPIO, delegado del CEN del Partido movimiento ciudadano en Tamaulipas y a ALMA GUTIERREZ. Asi como este 19 de julio felicito a JULIO MENCHACA CANTU, JESUS RAMOS, Al periodista RAUL HERNANDEZ MORENO, MARIA LUCIO, URIEL DANINI, JESUS MUÑOZ, ALAN GUERRERO, SETH ROJAS, VICENTE VALDEZ, MANUEL MUÑOZ CANO Y DAVID CUEVAS…Y NOS VEREMOS.

